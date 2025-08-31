Numérique et vert : cap stratégique pour l’économie privée du Vietnam

Dans le contexte de la mondialisation et des impacts profonds de la quatrième révolution industrielle, la transition numérique et la transition verte ne sont plus de simples tendances, mais bien des facteurs décisifs, vitaux pour le développement des entreprises vietnamiennes. Elles constituent une voie incontournable pour accroître la compétitivité et viser un développement durable, en particulier pour le secteur privé – moteur essentiel de l’économie nationale.

10 % des entreprises numérisent et intègrent entièrement l'IA à leurs opérations. Photo : Vietnamplus

L’État a rapidement pris conscience de cet enjeu et a mis en place de nombreuses politiques de soutien aux entreprises. Le « Programme national de transformation numérique à l’horizon 2025, avec orientation vers 2030 », ainsi que d’importantes résolutions du Bureau politique, telles que la Résolution 57-NQ/TW sur le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transition numérique nationale, ou encore la Résolution 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, établissent un cadre propice pour stimuler ce processus de transformation.

Selon le professeur émérite Nguyen Dinh Thang, vice-président de l’Association vietnamienne de la communication numérique, la transition numérique ne se limite pas à l’adoption de nouvelles technologies. Il s’agit d’un processus global d’intégration du numérique dans l’ensemble des activités de l’entreprise : gestion, finances, production, commerce et services à la clientèle. Cette transformation exige un changement profond de mentalité, de culture organisationnelle et de méthodes de fonctionnement, dans le but d’optimiser les processus, d’améliorer l’efficacité et d’enrichir l’expérience client.

En réalité, de nombreuses entreprises privées ont déjà engagé des solutions technologiques, tirant parti du développement de l’informatique en nuage, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT). Cependant, les défis demeurent considérables, notamment pour les petites et moyennes entreprises, confrontées à des contraintes de financement ainsi qu’à l’inertie des habitudes de travail. Les menaces de cyberattaques et les risques liés à la sécurité des données posent également des exigences pressantes en matière de protection de l’information.

Le professeur Nguyen Dinh Thang souligne qu’une transition numérique réussie nécessite l’accompagnement de l’État, notamment à travers des investissements dans les infrastructures de cybersécurité. Il recommande en outre que les entreprises coopèrent davantage avec les instituts de recherche, les universités et les organisations internationales afin de partager les expériences et de renforcer les compétences. La mise en place de réseaux de soutien et la sensibilisation de la société constituent également des leviers importants.

Parallèlement à la transition numérique, la transition verte s’affirme comme une exigence incontournable pour l’économie vietnamienne.

Selon le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut de stratégie pour les marques et la concurrence, elle ne représente pas uniquement un engagement politique, mais reflète aussi les modes de vie et les tendances de consommation durables de la société contemporaine.

Dans un contexte où les exportations se heurtent à des difficultés et où l’investissement privé ralentit, l’agriculture et les exportations agricoles deviennent des piliers majeurs. Le Dr Vo Tri Thanh estime que la transition verte implique un changement global, allant du cadre institutionnel et politique aux actions concrètes des entreprises et des citoyens. Pour les acteurs économiques, elle incarne à la fois une responsabilité sociale et un atout compétitif, car les jeunes générations urbaines privilégient désormais les produits et les processus respectueux de l’environnement.

Il souligne toutefois que le Vietnam fait encore face à de nombreux défis : perfectionner un cadre politique cohérent, définir des critères de classification des activités « vertes », développer de nouveaux modèles tels que l’économie circulaire. Pour y parvenir, au-delà des efforts soutenus, l’élément décisif reste l’esprit de « responsabilité et d’audace » – de la part de l’État, des entreprises et de chaque individu.

Il est indéniable que la combinaison entre transition numérique et transition verte constitue la clé permettant au secteur privé vietnamien d’améliorer sa compétitivité tout en contribuant aux objectifs de développement durable du pays. Ce n’est pas seulement une tendance mondiale, mais une trajectoire inévitable pour concrétiser l’aspiration à une économie moderne, verte et prospère. - VNA/VI