Nui Dinh, un site touristique captivant à Hô Chi Minh-Ville

Située à une trentaine de kilomètres du centre de Vung Tau, la montagne Núi Dinh, majestueuse et sauvage, est entourée de forêts luxuriantes et traversée de ruisseaux clairs formant un écosystème riche et préservé. La montagne abrite également de nombreux temples nichés dans la roche, conférant au site une atmosphère spirituelle singulière.

Vue aérienne de la zone touristique de Núi Dinh.

Fraîcheur de l’air, calme et paysages verdoyants font de Núi Dinh un lieu apprécié des randonneurs, des campeurs et de ceux en quête de sérénité. L’expérience la plus marquante reste l’ascension jusqu’au sommet La Bàn, qui culmine à plus de 500 mètres d’altitude. Autrefois utilisé comme aire d’atterrissage par l’armée américaine, ce sommet offre aujourd’hui un panorama saisissant sur les montagnes environnantes.

L’ascension vers La Bàn demande de franchir des sentiers escarpés, mais la récompense est à la hauteur : vues spectaculaires, bivouacs sous les étoiles et immersion totale dans la nature.

Découverte de Núi Dinh en voiture.

Randonnée pédestre sur les sentiers de Núi Dinh.

Chemin vers la pagode Hang Mai.

Outre la randonnée, les visiteurs ne manquent pas de découvrir la pagode Hang Mai, perchée à plusieurs centaines de mètres d’altitude. Entourée d’une dense végétation, elle donne l’impression d’un refuge mystique. Reconstruite récemment, elle a gagné en modernité et en ampleur tout en conservant son charme paisible et ancestral.

Avec ses paysages pittoresques, ses activités de plein air, ses eaux de ruisseaux fraîches et ses vestiges historiques, la zone touristique de Núi Dinh séduit un public toujours plus large. La fusion de Ba Ria-Vung Tau avec Hô Chi Minh-Ville pourrait encore accroître la notoriété de ce site unique, appelé à devenir un haut lieu de tourisme vert et spirituel du Sud vietnamien.

La pagode Hang Mai.

Intérieur de la pagode Hang Mai.

Le sommet La Bàn, ancien site d’atterrissage d’hélicoptères de l’armée américaine (photo d’Internet).

Texte : Diêu Vân – Photos : Lê Minh/VI







