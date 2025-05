Nucléaire civil, TGV et IA au coeur de la visite d’État du président français au Vietnam

L’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet. Photo: VNA

À l’occasion de la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam, prévue du 25 au 27 mai, l’ambassadeur de France à Hanoï Olivier Brochet détaille les enjeux de ce déplacement.



Nucléaire civil, ligne ferroviaire à grande vitesse, intelligence artificielle, transition énergétique ou encore industries culturelles… les échanges visent à donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre les deux pays, dans un contexte international en mutation. Interview.



- Monsieur l’ambassadeur, Quels seront les grands axes de coopération abordés lors des échanges entre le président Macron et les dirigeants vietnamiens?



À l’occasion de cette visite, nous souhaitons naturellement que, dans un dialogue de confiance, notre partenariat se renforce dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, universitaires, culturels, de défense, et également sur les enjeux globaux et les questions environnementales. Le président sera accompagné de plusieurs ministres français, notamment ceux de l’Économie et des Finances, ainsi que des Armées, qui rencontreront leurs homologues vietnamiens pour soutenir le développement des relations économiques, de défense et de sécurité. Il y aura, à l’occasion de cette visite, un focus particulier qui sera mis naturellement sur les questions économiques.



- Dans le domaine économique, les transports – notamment le train à grande vitesse – et l’énergie, y compris le nucléaire civil – figurent-ils parmi les priorités que la France souhaite approfondir, alors qu’il s’agit de secteurs stratégiques pour le développement du Vietnam?



Oui, effectivement, les domaines que vous venez de mentionner seront abordés, et si vous direz, seront peut-être au cœur des entretiens sur la dimension économique, pour deux raisons: La première, c’est que cela répond à des enjeux stratégiques du Vietnam, dont nous avons parfaitement pris compte, que nous avons analysé, que nous avons salué, depuis que les décisions ont été annoncées à l’automne dernier, je pense en particulier sur les transports ferroviaires, sur le nucléaire, qui sont deux domaines dans lesquels, évidemment, il y a une excellence française reconnue au plan international. Il y a eu plusieurs visites importantes ces derniers mois pour aborder ces questions. Je pense en particulier au ministre des Transports, M. Tabarro, qui était venu ici à l’occasion d’un TGV Day que nous avions organisé, ou bien d’une délégation de très haut niveau d’EDF qui était venue. Dans les deux cas, il y avait eu des rencontres, y compris avec le Premier ministre. Et donc, nous espérons que, dans les entretiens, évidemment, cela va permettre de continuer à progresser dans ce dialogue qui nécessairement demande du temps, puisqu’il faut à la fois bien comprendre les besoins vietnamiens et que le Vietnam comprenne bien les offres que la France peut lui faire. Et donc, je pense que ces rencontres seront très importantes comme une nouvelle étape, justement, pour, à l’avenir, je l’espère, aller plus loin dans ces coopérations dans tous les domaines. Mais je dis bien dans tous les domaines parce qu’il n’y a pas uniquement les aspects commerciaux qui viennent à l’esprit, mais il y a également toutes les questions liées à de la formation, à du transfert de compétences, du transfert de technologies. Et ce que la France propose au Vietnam sur chacun de ces sujets, ce ne sont pas des deals commerciaux, ce sont des partenariats de longue durée.



- Peut-on s’attendre à de nouveaux accords en matière de transition énergétique?



Il y a aussi un élément qui est important dans cette visite, c’est les questions de l’accompagnement, du Vietnam sur les questions de transition énergétique. Et donc, il y aura des discussions spécifiques sur ce sujet, et également, un des accords qui sera signé à cette occasion, sera un accord entre l’Agence Française de Développement et NPT pour un projet de financement de lignes de transmission électriques, qui s’inscrit pleinement, et ce sera, je crois, le premier accord de ce type, dans le JETP (Just Energy Transition Partnership).



- Quel rôle joueront les discussions sur l’innovation et l’intelligence artificielle dans cette visite?



Un French Tech Summit sera organisé à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation d’une ministre française, Madame Chappaz. Cet événement marquera le début d’une année dédiée à l’innovation entre la France et le Vietnam. L’usage de l’intelligence artificielle sera abordé à un niveau politique, mais c’est aussi abordé économiquement, y compris dans le cadre de ce French Tech Summit à Hô Chi Minh-Ville, qui justement est l’occasion de montrer, de mettre en contact davantage d’entreprises françaises et vietnamiennes, y compris de start-up françaises et vietnamiennes. Et le fait que le président s’exprime à l’Université des Sciences et Technologies de Hanoi (USTH), en direction des étudiants, sur les questions en particulier de formation, de recherche, de coopération dans l’innovation, évidemment, est très symbolique.



- Et sur le plan culturel?



Je voudrais aussi souligner la qualité de notre coopération dans le domaine culturel, pas simplement pour faire des événements qui permettent de mieux faire connaître la culture française au Vietnam, mais surtout pour développer des coopérations qui permettent le développement de ce qu’on appelle les industries culturelles et créatives ici au Vietnam. Ça passe par le soutien à l’organisation de grands festivals comme le festival de Huê où ça fait vingt ans que la France travaille avec Huê pour le faire. Ça sera dans quelques mois le festival Photo Hanoi qui va être dans sa deuxième édition. Mais c’est aussi tout le travail qui a été engagé pour aider le développement de studios de cinéma et d’animation ici au Vietnam. Récemment par exemple il y a eu un accord signé avec l’école des Gobelins qui est l’école la plus importante du monde en matière d’animation. Et puis de soutenir aussi le Vietnam sur la scène internationale et nous sommes très heureux notamment qu’en coopération, le Vietnam est cette année un pavillon au festival de Cannes pour justement mieux se faire connaître dans ce domaine.



- Pour conclure, que symbolise cette visite pour l’avenir du partenariat entre la France et le Vietnam?



Voilà, pour conclure, une visite qui est à la fois, s’inscrit dans un processus qui va croissant dans notre relation, une visite dont nous attendons une nouvelle impulsion pour la relation bilatérale, et puis une visite, qui incarne bien l’ambition partagée entre la France et le Vietnam, pour avoir un partenariat moderne, dynamique, structurant, et respectueux des intérêts et de la souveraineté de chacun de nos États. – VOV/VI