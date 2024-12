Nouvelles perspectives pour la coopération en matière de défense entre le Vietnam, la Belgique et l'UE

Le 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam (22/12/1944), le 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22/12/1989) ont été solennellement célébrés dans la soirée du 12 décembre à Bruxelles en Belgique.

L’événement a marqué l’inauguration du Bureau de l’Attaché de défense du Vietnam en Belgique et auprès de l’Union européenne (UE).

Organisé par l’Ambassade du Vietnam en Belgique, la Mission du Vietnam auprès de l’UE et le Bureau de l’Attaché de défense du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE, l’événement a réuni de nombreux invités de marque, dont des membres du Parlement belge au niveau fédéral et régional, des représentants du ministère de la Défense, des Forces armées royales belges, du ministère des Affaires étrangères belge, ainsi que des représentants des organes de défense de l’UE. Des ambassadeurs des pays de l’ASEAN et des représentants des partenaires stratégiques clés tels que la Russie, les États-Unis, la France, le Japon et Cuba étaient également présents.

L’Ambassadeur du Vietnam en Belgique, chef de la Délégation du Vietnam à l’UE, Nguyễn Văn Thảo.

Lors de son discours d’ouverture, l’Ambassadeur du Vietnam en Belgique, chef de la Délégation du Vietnam à l’UE, Nguyễn Văn Thảo, a souligné la politique étrangère indépendante, autonome, de diversification et de multilatéralisation du Vietnam. Il a affirmé l’engagement du pays à contribuer de manière responsable à la communauté internationale, en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales. L’Ambassadeur a également mis en lumière les réalisations marquantes de la diplomatie vietnamienne, en particulier dans le domaine de la coopération en matière de défense. Il et a affirmé que l’ouverture du Bureau de l’Attaché de défense en Belgique et auprès de l’UE représente une étape cruciale. Cet événement témoigne du développement de la croissance de l’Armée populaire vietnamienne et marque un nouveau chapitre dans les relations de coopération en matière de défense entre le Vietnam, la Belgique et l’UE, tout en contribuant à la paix et au développement durable.

Le colonel Trần Tuấn Anh, Attaché de défense du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE.

Le colonel Trần Tuấn Anh, Attaché de défense du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE, a rappelé qu’en 80 ans d’existence, l’Armée populaire vietnamienne est devenue une force révolutionnaire exemplaire, profondément enracinée dans le peuple. Il a souligné que l’armée reste un pilier loyal et fiable du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. Dans le contexte actuel, l’Armée populaire vietnamienne continue d’honorer ses traditions héroïques, tout en renforçant ses capacités opérationnelles et en contribuant activement à des missions internationales telles que le maintien de la paix et la coopération humanitaire. L’inauguration du Bureau de l’Attaché de défense est perçue comme un pont stratégique pour promouvoir une coopération renforcée avec les partenaires internationaux.

Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge, président de la BVA.

Une reconnaissance des partenaires européens Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge et président de l’Alliance Belgique-Vietnam (Belgium Vietnam Alliance – BVA), s’est félicité de l’évolution des relations bilatérales, en particulier dans le domaine de la défense. Il a exprimé son espoir que la prochaine visite d’État du Roi et de la Reine de Belgique au Vietnam permettra de renforcer encore davantage les liens bilatéraux.

Le général de division Gabor Horvath, directeur général adjoint et chef d’état-major du Comité militaire de l’UE (EUMS).

Pour sa part, le général de division Gabor Horvath, directeur général adjoint et chef d’état-major du Comité militaire de l’UE (EUMS), a salué l’ouverture du Bureau de l’Attaché de défense vietnamien en Belgique et auprès de l’UE. Il a souligné que le Vietnam constitue un partenaire stratégique essentiel de l’UE dans la région Indo-Pacifique.

Il a exprimé son souhait de voir les relations en matière de défense se renforcer davantage, contribuant à la paix et au développement commun.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, le Vietnam et la Belgique ont signé un accord-cadre de coopération en matière de défense, qui constitue la base légale pour promouvoir leurs relations bilatérales. Ces dernières années, de nombreuses délégations de haut niveau ont été échangées pour explorer de nouvelles opportunités de coopération. Le ministère de la Défense du Vietnam a envoyé des militaires se former en Belgique dans des domaines spécialisés tels que la médecine militaire, le déminage… Les deux pays coopèrent également dans les domaines du maintien de la paix et de la décontamination de la dioxine.

Sur le plan des relations avec l’UE, le Vietnam a participé à la mission de formation de l’UE en République centrafricaine et a bénéficié du soutien de trois experts européens en maintien de la paix depuis 2019. Trois dialogues sur la défense et la sécurité ont été organisés entre 2019 et 2024 pour renforcer la compréhension mutuelle et établir une confiance stratégique.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, avec des expositions de photos, des films documentaires mettant en lumière les jalons historiques de l’Armée populaire vietnamienne. Cet événement a non seulement rendu hommage aux contributions de l’armée vietnamienne, mais a également affirmé la position grandissante du Vietnam sur la scène internationale.

L’inauguration du Bureau de l’Attaché de défense marque une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam, la Belgique et l’UE, ouvrant des perspectives de coopération plus approfondie et durable à l’avenir.- VNA/VI