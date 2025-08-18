Nouvel élan pour le tourisme dans le delta du Mékong après la fusion administrative

Après la fusion administrative, de nombreuses localités du delta du Mékong ont su exploiter leur potentiel pour élargir l’espace de développement et donner un nouvel élan au secteur touristique.

Selon l’Association touristique du delta du Mékong, au premier semestre 2025, la région a accueilli plus de 35 millions de visiteurs, soit une augmentation de 17,6 % par rapport à la même période en 2024, dont plus de 2 millions d’étrangers. Les recettes touristiques ont atteint 53.800 milliards de dongs, en hausse de 54,5 %.

Plusieurs circuits interprovinciaux ont été mis en place, tels que « Vergers des quatre saisons » (Tien Giang – Vinh Long – Can Tho), « Fleuves & villages artisanaux » (Sa Dec – Long Xuyen – Cai Rang), outre des itinéraires écotouristiques avec des expériences agricoles.

Suite à la fusion avec Hau Giang et Soc Trang, la ville de Can Tho bénéficie désormais d’un écosystème touristique diversifié : mer, rivières, vergers, marchés flottants, festivals, gastronomie, artisanat…, favorisant un essor touristique marqué.

Nguyen Van Bay, directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Can Tho, a indiqué qu’après la fusion, son Service examine les programmes touristiques de Hau Giang et Soc Trang afin de proposer une nouvelle résolution sur le développement touristique dans les temps à venir.

Le Service recense également des sites touristiques potentiels tels que Lung Ngoc Hoang et la ferme agricole « Mua Xuan » (Printemps), pour encourager les investissements, promouvoir l’écotourisme, renforcer les liens régionaux et affirmer le rôle de Can Tho comme centre du delta du Mékong.

L’Association touristique du delta du Mékong vise une croissance de 12 % du tourisme en 2025, en intensifiant la promotion, la modernisation des infrastructures et des services, la formation des ressources humaines, ainsi que l’application des technologies pour la numérisation des données.

Le vice-président permanent de l’Association touristique du delta du Mékong, Le Thanh Phong, a souligné que grâce à des ressources uniques, des produits attractifs et le soutien des autorités, le tourisme du delta du Mékong progressera rapidement et durablement.

Zone touristique de la forêt de cajeput de Tra Su, une destination préférée de nombre de touristes vietnamiens comme étrangers. Photo: VNA

Pour sa part, la vice-présidente de l’Association touristique du Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, a affirmé que le tourisme devient un secteur économique important, contribuant à préserver la culture et à promouvoir l’image du pays et de sa culture à l’international.

L’Association touristique du Vietnam propose au delta du Mékong d’accélérer la transformation numérique, de développer un tourisme vert, écologique et communautaire ; de définir des produits phares après la fusion ; de recenser les potentiels et de construire des itinéraires authentiques.

Il est également nécessaire d’améliorer le système de planification pour l’adapter au nouvel espace de développement, de créer des produits spécifiques, des programmes de stimulation attrayants et de garantir la qualité – afin de rapprocher l’image du delta du Mékong des visiteurs nationaux et étrangers.-VNA/VI