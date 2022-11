Nouvel élan pour la coopération juridique Vietnam-Thaïlande

Le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long a eu le 17 novembre à Bangkok en Thaïlande un entretien avec son homologue thaïlandais Somsak Thepsuthin.

Les deux ministres se sont mutuellement informés du perfectionnement du système juridique et de la réforme judiciaire dans chaque pays, tout en rappelant le protocole d'accord signé entre les deux parties en 2015 ainsi que les plans de coopération conclus ces dernières années.

Les deux ministres sont convenus de définir des orientations majeures pour renforcer la coopération entre leurs ministères dans les temps à venir, notamment dans le perfectionnement du droit pénal, de la justice des mineurs ainsi que l'exécution des jugements civils, la coopération multilatérale au sein de l’ASEAN. Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coordination dans la formation du personnel judiciaire, la formation au droit et aux postes judiciaires.

Le ministre vietnamien de la Justice Le Thanh Long (gauche) et son homologue thaïlandais Somsak Thepsuthin. Photo : VNA



Les deux ministres ont également jugé nécessaire de continuer d'élaborer un programme de coopération future entre les deux ministères pour mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord signé en 2015, avec l’accent mis sur l'échange d'experts pour partager des expériences.

Plus tôt, le 16 novembre, le ministre de la Justice Le Thanh Long et le secrétaire général du Bureau thaïlandais de la justice Teerasak Ngeyvijit avaient signé un accord d'entraide judiciaire dans les domaines civils entre le Vietnam et la Thaïlande, avec la présence du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

L'accord servira de base juridique importante, contribuant à garantir que les ressortissants d’une partie bénéficient, sur le territoire de l'autre, de la même protection juridique des droits personnels et de biens que les citoyens de l'autre partie. Le but ultime de l'accord est de garantir les intérêts des citoyens et des personnes morales de chaque pays dans les relations civiles impliquant des éléments étrangers. -VNA/VI