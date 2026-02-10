Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Nouvel An lunaire 2026 : le cheval à l’honneur sur timbres et pièce de collection

La collection de timbres « Têt Binh Ngo » et la pièce de collection « Nhat Ma Phi Van » ont été publiées à l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec la compagnie générale Vietnam Post, a émis la collection de timbres « Têt Binh Ngo » et la pièce de collection « Nhat Ma Phi Van ».

 

Ces deux produits culturels, riches en valeur esthétique et inspirés de l’art populaire contemporain, véhiculent le message « Ma dao thanh cong » (succès assuré) et l’esprit de « Van dam quang minh » (un avenir radieux), exprimant le souhait d’une nouvelle année prospère, harmonieuse et porteuse d’élan.

La collection de timbres « Têt Binh Ngo », composée de deux figurines et d’un bloc, a été conçue par l’artiste Nguyen Quang Vinh. Elle met en scène le cheval, symbole de force, de fidélité, de persévérance et de chance dans la culture orientale, à travers une composition harmonieuse du yin et du yang, évoquant l’équilibre, la concorde et un bon départ pour la nouvelle année.

 

En parallèle, la pièce de collection « Nhat Ma Phi Van », inspirée de l’image du Cheval du Soleil s’élançant à travers les nuages, transmet l’aspiration au dépassement, à l’avant-garde et à la lumière d’un nouvel horizon. Alliant esthétique traditionnelle et design moderne, cette pièce, émise en quantité limitée, se prête particulièrement aux cadeaux du Têt et aux objets commémoratifs de début d’année.

 

La collection de timbres « Têt Binh Ngo » et la pièce « Nhat Ma Phi Van » ne sont pas seulement des produits de célébration du Nouvel An, mais aussi des œuvres culturelles porteuses de valeurs symboliques, reflétant l’héritage artistique et les aspirations de renouveau pour l’année 2026. -VNA/VI

À lire également

La Russie et le Vietnam consolident leur coopération dans divers domaines

La Russie et le Vietnam consolident leur coopération dans divers domaines

"Malgré un contexte difficile – notamment l'ampleur sans précédent des sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux – nos liens avec le Vietnam ont continué de se renforcer dans de nombreux domaines. Un dialogue régulier et constructif à différents niveaux, y compris au plus haut niveau, en a été une condition essentielle", a souligné l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko.
En savoir plus

Top