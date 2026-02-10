Báo Ảnh Việt Nam

Nouvel An lunaire 2026 : l’amitié grandiose Vietnam–Laos réaffirmée

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2026, une réception solennelle organisée à Vientiane a réaffirmé les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération globale entre le Vietnam et le Laos. Le 9 février au soir, à Vientiane, l’ambassade du Vietnam au Laos a organisé une réception sur le thème « Célébrer le Parti, célébrer l’entrée du pays dans une nouvelle ère, célébrer le Printemps de l’Année du Cheval 2026 ».

La cérémonie a réuni, côté lao, le général Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), permanent du Secrétariat du PPRL et vice-Premier ministre lao, ainsi que de hauts dirigeants de différents organes centraux du Parti et de l’État lao.

Prenant la parole lors de la réception, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné le plein succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), ouvrant une nouvelle ère – celle du progrès de la nation.

Évoquant les relations bilatérales, il a affirmé que les relations Vietnam–Laos avaient été portées à au niveau d’ « amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération globale, cohésion stratégique », à la suite de la visite d’État au Laos du secrétaire général du PCV, To Lam, en décembre 2025.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État lao, le général Vilay Lakhamphong a adressé ses vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, tout en exprimant sa ferme conviction que, sous la direction du PCV après le 14ᵉ Congrès, le Vietnam continuera d’enregistrer de nouveaux succès majeurs dans son œuvre d’édification et de développement nationaux. Il a également réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple lao resteront toujours aux côtés du Vietnam, déterminés à préserver et à promouvoir les relations spéciales Laos–Vietnam.

La réception s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, empreinte de l’amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et lao. – VNA/VI

