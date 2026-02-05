Nouvel An lunaire 2026 : Hanoï prévoit des feux d’artifice sur 33 sites

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, la capitale organisera des spectacles de feux d’artifice sur 33 sites, comprenant 34 points de tir, selon des dispositifs modernes et dans des conditions de sécurité strictes, afin de permettre aux habitants de célébrer le Têt dans une atmosphère festive et sereine.

La ville mettra en place 11 sites de tir à haute altitude, combinant feux de basse altitude et pyrotechnie artistique, ainsi que 23 sites de tir à basse altitude, répartis de manière équilibrée entre les zones urbaines et périurbaines pour permettre à un large public d’assister aux spectacles dans la nuit du Réveillon.

Les feux d’artifice à haute altitude seront tirés dans des espaces du centre-ville et ouverts, notamment le lac Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée), le parc Thong Nhat, le jardin floral Lac Long Quan, la citadelle de Son Tay, le parc Hoa Binh, le lac Van Quan et la zone du circuit de F1, tandis que les tirs à basse altitude se dérouleront dans des parcs, des lacs, des stades et des zones urbaines locales.

La durée des tirs est fixée à 15 minutes, de 00h00 à 00h15 le 17 février 2026, dans la nuit du Réveillon du Nouvel An lunaire du Cheval 2026. -VNA/VI