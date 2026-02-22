Nouvel An lunaire 2026 : Hanoï enregistre un record de 1,34 million de touristes

Au cours des neuf jours de congés du Têt de l’Année du Cheval (du 14 au 22 février 2026), la capitale vietnamienne Hanoï a accueilli environ 1,34 million de visiteurs, enregistrant une hausse spectaculaire de 36,3 % par rapport à la même période en 2025, selon les données publiées samedi par le Département municipal du Tourisme.



Dans le détail, les arrivées internationales ont progressé de 55 %, atteignant 217.000 visiteurs, tandis que le tourisme intérieur a augmenté de 33,2 % avec 1,13 million de voyageurs. Cette affluence a généré des recettes touristiques estimées à 4.870 milliards de dôngs (environ 187,5 millions de dollars), soit une croissance annuelle de 40,2 %.



Cette dynamique positive s’est accompagnée d’une diversification notable des marchés pourvoyeurs, marquée par une forte présence de touristes en provenance de Chine, de République de Corée, d’Inde, de France, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Allemagne et des Philippines. Le taux d’occupation hôtelier moyen s’est établi à 66,8 %, avec des pics dépassant 72 % dans les établissements 4 et 5 étoiles.



L’attractivité de la capitale repose cette année sur une offre touristique renouvelée, combinant richesse culturelle et innovations technologiques. Les sites historiques et espaces culturels ont organisé une série d'activités traditionnelles enrichies par des dispositifs modernes, tels que la projection 3D Mapping à la Cité impériale de Thang Long ou la numérisation d’espaces festifs à Co Loa. L’introduction de la billetterie électronique, l’installation de caméras intégrant l’intelligence artificielle pour la gestion des flux à la pagode des Parfums, ainsi que le lancement de nouveaux circuits nocturnes et thématiques, ont contribué à améliorer l’expérience des visiteurs et à prolonger leur durée de séjour.



Les sites emblématiques de la capitale ont été particulièrement prisés, notamment le Temple de la Littérature (Van Mieu – Quoc Tu Giam), qui a accueilli près de 120.000 visiteurs, suivi du complexe de la pagode des Parfums (plus de 76.000 visiteurs) et de la Cité impériale de Thang Long (plus de 49.000 visiteurs).



Par ailleurs, la décision des autorités de rendre gratuit l’accès à 17 monuments historiques jusqu’au sixième jour du premier mois lunaire a largement favorisé cet engouement populaire.

Des touristes se plongent avec enthousiasme dans l'atmosphère vibrante et découvrent la beauté de la culture traditionnelle lors d'un festival traditionnel de la capitale. Photo : VNA

Afin d’assurer le bon déroulement de la saison festive, le Département du Tourisme et les autorités locales ont appliqué des mesures strictes en matière de sécurité, d’ordre public, d’hygiène alimentaire et de contrôle des prix. Les établissements de services et les centres commerciaux ont, de leur côté, multiplié les initiatives pour valoriser l’esprit du Têt traditionnel à travers ateliers d’artisanat et démonstrations culinaires. Les inspections menées durant cette période n’ont révélé aucune infraction majeure, renforçant l’image d’une destination sûre et accueillante.



Ces résultats remarquables du début de l’année 2026, fruits d’une gouvernance proactive, de l’amélioration de la qualité des produits touristiques, d’une stratégie de promotion efficace et d’une modernisation continue des infrastructures, constituent une base solide pour un développement touristique durable. Ils confirment également la position de Hanoï comme destination phare du début d’année au Vietnam. -VNA/VI