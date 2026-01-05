Nouvel An 2026 : Le tourisme vietnamien accueille environ 3,5 millions de visiteurs

À l’occasion des congés du Nouvel An 2026, du 1er au 4 janvier, le secteur touristique vietnamien a accueilli environ 3,5 millions de visiteurs, selon les statistiques publiées le 4 janvier par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.



Durant cette période, le taux d’occupation moyen des établissements d’hébergement touristique a atteint près de 51 % à l’échelle nationale. Plusieurs destinations clés ont enregistré un taux plus élevé, avoisinant les 65 %, témoignant d’une reprise dynamique des activités touristiques au début de l’année 2026.



Grâce à des conditions météorologiques favorables tout au long des congés, le tourisme a connu une forte affluence dans les trois régions du pays – Nord, Centre et Sud. Les destinations les plus prisées ont été Phu Quoc, Da Lat, Mang Den, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Nha Trang, Vung Tau et Mui Né.

Des touristes étrangers visitent Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Parmi les localités ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec environ 1,24 million de touristes, en hausse de 65 % par rapport à la même période de 2025. Le nombre de visiteurs internationaux y a été estimé à plus de 75 700, soit une augmentation de 83 %. Le taux d’occupation hôtelière a atteint près de 75 %, tandis que les recettes touristiques ont été estimées à 2 632 milliards de dôngs.



La province de Ninh Binh a accueilli plus de 723 000 visiteurs, dont près de 178 000 touristes internationaux, générant des recettes touristiques estimées à environ 795 milliards de dôngs. Quang Ninh a enregistré environ 657 000 visiteurs, dont près de 70 500 internationaux et environ 218 000 touristes en séjour, pour des recettes touristiques estimées à près de 1 620 milliards de dôngs.



Dans la province de Lâm Dông, le nombre de visiteurs a atteint environ 650 000, avec un taux d’occupation des chambres oscillant entre 70 et 80 % et des recettes touristiques estimées à près de 1 200 milliards de dôngs. Hanoï a accueilli environ 560 000 visiteurs, en hausse d’environ 250 % par rapport à la même période de 2025. Le nombre de touristes internationaux y a été estimé à environ 110 000, soit une progression de près de 287 %. Le taux d’occupation hôtelière dans la capitale a atteint environ 73 %, pour des recettes touristiques estimées à 2 100 milliards de dôngs, en augmentation de 254 % sur un an.



D’autres localités ont également enregistré une fréquentation notable, notamment Hai Phong (515 600 visiteurs), Khanh Hoa (503 900), Lao Cai (plus de 363 100), An Giang (348 778), Phu Tho (305 000) et la ville de Huê (85 000 visiteurs).