Nouveaux développements dans les relations diplomatiques Vietnam-Hong Kong (Chine)

Le développement le plus important dans les relations entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) en 2023 est que Hong Kong délivre officiellement des visas de travail aux Vietnamiens et assouplit ses restrictions en matière de visa pour les Vietnamiens qui viennent pour affaires et voyages (visas à entrées multiples) à partir du 25 octobre.

Il s'agit du résultat d'un processus de plaidoyer, de coordination et de coopération entre les autorités des deux parties.

Depuis près de trois ans, le consulat général du Vietnam à Hong Kong travaille de manière constante avec les autorités, les membres du Conseil législatif, les associations, les entreprises et les personnalités influentes de Hong Kong pour plaider en faveur de changements de politique concernant les travailleurs vietnamiens et se coordonner avec les agences vietnamiennes compétentes pour résoudre un certain nombre de problèmes existants.

Ce changement, d'une part, répond au besoin de Hong Kong de trouver et d'attirer des talents, et d'autre part, ouvre de nombreuses opportunités d'emploi, de développement des ressources humaines et de voyage pour les hommes d'affaires et les Vietnamiens.

Répondant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Anthony Lam, vice-président exécutif de la Fédération des industries de Hong Kong, a déclaré qu'il était formidable que Hong Kong ait ouvert des visas de travail aux citoyens vietnamiens, car il s'agit d'un problème qui existe depuis très longtemps et qui a nécessité des négociations longues et difficiles.

Grâce aux efforts diplomatiques du consulat général du Vietnam à Hong Kong, les deux parties peuvent renforcer leurs relations bilatérales et développer davantage le commerce et les investissements de chacune, a-t-il estimé.

Selon Anthony Lam, les investissements directs étrangers de Hong Kong au Vietnam devraient augmenter prochainement. Actuellement, le Vietnam possède de nombreuses industries auxiliaires et est devenu un centre manufacturier très important. Grâce à cet avantage, les flux de capitaux d'investissement de Hong Kong vers le Vietnam devraient augmenter davantage à l'avenir.

L'avocate Doan Quynh Linh, du cabinet d'avocats d'affaires international Watson Farley Williams, a déclaré qu'après près de 16 ans de travail à Hong Kong, elle attendait avec impatience cette information. Il s'agit d'une grande réalisation de l'agence diplomatique vietnamienne à Hong Kong, qui ouvrira une nouvelle page dans les relations entre les deux parties.

La coopération entre le Vietnam et Hong Kong dans le domaine de l'éducation a également connu un bon développement. Hong Kong est l'un des principaux centres éducatifs au monde, avec cinq écoles classées parmi les 70 meilleures du monde. Au cours des trois dernières années, le consulat général du Vietnam à Hong Kong a mené une campagne active pour encourager les universités de Hong Kong à accueillir davantage d'étudiants vietnamiens et à leur offrir des bourses.

Le professeur agrégé Phan Quang Tuan de l'école de commerce HKU (HKUBS), chef du bureau de représentation de HKUBS au Vietnam, a déclaré que l'ouverture des visas à Hong Kong pour le Vietnam était un tremplin très important pour les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment l'économie, l'éducation et le tourisme. -VNA/VI