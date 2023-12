Nouveau moteur pour le développement durable des relations Vietnam-Chine

Dans le contexte actuel de bon développement des relations Vietnam-Chine, la visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, créera une nouvelle forte motrice pour approfondir les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, a souligné l'ambassadeur du Vietnam à Pékin, Pham Sao Mai.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Photo : VNA

La visite d'État du dirigeant chinois Xi Jinping au Vietnam, les 12 et 13 décembre, a été un événement important pour les deux pays qui a reçu une grande attention de l'opinion publique nationale et internationale.

Il s’agit de la troisième visite d’Etat au Vietnam du dirigeant chinois Xi Jinping en qualité de secrétaire général du PCC et président de Chine et de la première fois que le secrétaire général et président chinois Xi Jinping effectue une visite dans un pays depuis le 20e Congrès national du Parti communiste chinois.

Grâce à cette visite, les deux parties ont renforcé leurs sentiments, leur confiance politique et leur compréhension mutuelle, contribuant activement à promouvoir la solidarité et l'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Chine et à renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale bilatérale.



Ces dernières années, notamment après la visite officielle historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, en 2022, les relations entre les deux pays ont maintenu une tendance de développement avec des résultats positifs.



L'année 2023 marque le 15e anniversaire de l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale, une étape importante dans les relations Vietnam-Chine. Les hauts dirigeants des deux parties entretiennent diverses formes d’échange et de contact.



Au cours de cette visite, Nguyen Phu Trong et Xi Jinping ont passé en revue les relations entre les deux pays au cours des 15 dernières années depuis l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique intégrale. La coopération dans tous les domaines a permis de réaliser de nombreux progrès. Les liens entre les deux Partis et les deux pays se développent de manière de plus en plus substantielle, solide et globale. En particulier, les relations politiques s’approfondissent et les échanges à tous les niveaux s’intensifient.



La coopération économique, commerciale et d’investissement est de plus en plus encouragée. La Chine est le principal partenaire commercial du Vietnam depuis 20 années consécutives. Actuellement, le Vietnam devient le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping examinent et écoutent ensemble la présentation des documents de coopération signés entre les deux pays. Photo : VNA

La valeur du commerce bilatéral a été multipliée par neuf, passant de 20 milliards de dollars en 2008 à près de 180 milliards de dollars en 2022. En 15 ans, les investissements chinois au Vietnam ont été multipliés par plus de 10, passant de 2 milliards de dollars en 2008 à 25 milliards de dollars actuellement. En 2023, la Chine s’est hissée à la quatrième place parmi les pays et territoires investissant au Vietnam.



Les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités se sont déroulés de manière dynamique et ont donné de nombreux résultats pratiques. À ce jour, près de 60 provinces et villes vietnamiennes ont établi des relations de coopération amicales avec des localités chinoises. Les deux parties ont réalisé des progrès dans la construction d'une frontière terrestre de paix, d'amitié et de coopération, contribuant ainsi au développement socio-économique des villes frontalières des deux parties.



Dans le même temps, les deux pays s'efforcent également de maintenir les négociations et de renforcer la coopération pour résoudre les désaccords conformément aux dispositions du droit international, contribuant ainsi à assurer la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.



Dans le cadre de cette visite, les hauts dirigeants des deux parties ont discuté en profondeur d'une série de questions importantes, telles que l'approfondissement de la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de l'économie, du commerce, des échanges entre les peuples, ainsi que l'amélioration de la coordination lors dess forums multilatéraux.



Les deux parties ont signé 36 accords de coopération dans de nombreux domaines, allant de la coopération entre Partis, à la sécurité, à la défense, à la justice, à l'économie, au commerce, à l'investissement, à l'économie numérique, au développement vert, à l'importation et à l'exportation de produits agricoles, à l'irrigation et à la coopération maritime.



Selon l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo, cela constitue une opportunité très importante pour les hauts dirigeants des deux parties de maintenir et de renforcer les échanges stratégiques de haut niveau dans la nouvelle situation, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines et créant un nouvel élan pour la coopération et le développement durable des relations bilatérales.



Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a souligné l'attente d'un « nouveau positionnement » et d'un « nouveau niveau » dans les relations entre le Vietnam et la Chine après la visite d'État du plus haut dirigeant chinois dans le pays indochinois, qui approfondit encore davantage les relations entre le Vietnam et la Chine dans le cadre de coopération bilatérale pour un avenir à long terme des relations bilatérales dans une direction plus durable, substantielle et efficace, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.



Les résultats de la visite de Xi Jinping montrent que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique.



Dans le même temps, ils affirment la politique extérieure cohérente du Parti et de l'État du Vietnam d'indépendance, d'autodétermination, de paix, d'amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, ainsi que la promotion de leur rôle pionnier dans la création et la maintenir un environnement paisible et stable, améliorant ainsi la position et le prestige du pays. - VNA/VI