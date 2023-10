Nouveau circuit touristique nocturne au Temple de la Littérature de Hanoï

Le Centre d'Activités Culturelles et Scientifiques du Temple de la Littérature de Hanoï a inauguré, à titre expérimental, le 22 octobre, un circuit touristique nocturne dans ce site qui a été autrefois l'Ecole des enfants de la nation, avec la participation de nombreuses agences de voyage.

Le projet vise à promouvoir la valeur unique du site spécial de relique nationale Van Mieu - Quoc Tu Giam, en attirant davantage de visiteurs au monument la nuit et en diversifiant les produits touristiques à Hanoï.

Ce serait la quatrième circuit nocturne à Hanoi. Les trois premiers sont des visites du site des reliques de la prison de Hoa Lo, de l'ancienne cité impériale de Thang Long et du musée de la Littérature du Vietnam.

L'ensemble du monument a été illuminé grâce, notamment, à la technologie de la projection 3D Mapping, procurant des sensations particulières.

La zone Khue Van Cac (Pavillon de la constellation des lettres) servira de lieu pour des spectacles de musique traditionnelle.

Le vice-président de l'Association des agents de voyage du Vietnam, Phung Quang Thang, a déclaré que l'utilisation des nouvelles technologies dans les visites nocturnes générait de l'enthousiasme parmi les visiteurs. Il a suggéré que davantage de conseils soient donnés aux visiteurs pour leur permettre de mieux comprendre les histoires racontées.

Hanoï est un pionnier dans le développement du tourisme nocturne et il existe désormais diverses options pour les visiteurs de faire à Hanoï la nuit.

Le Temple de la Littérature a été construit au 11e siècle pour honorer les lettrés. Première université du Vietnam, connue à l’époque sous le nom de Dai Viêt, elle a formé des milliers d’intellectuels sous le régime monarchique. Grâce à des campagnes de restauration régulières, le Temple de la Littérature a conservé toute son authenticité et il est aujourd’hui la destination préférée des touristes vietnamiens et étrangers.



Ce lieu chargé d’histoire est le symbole de la tradition d’études des Vietnamiens issus du régime monarchique. Véritable centre culturel historique, ce monument comprend deux parties, à savoir Van Miêu et Quôc Tu Giam. Van Miêu - le Temple de la Littérature - est dédié au culte de Confucius et Quôc Tu Giam - l’École des enfants de la Nation - est la première université du Vietnam. De nombreuses activités et programmes artistiques sont organisés dans ce site pour attirer notamment le jeune public.