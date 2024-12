Noi Bai : Le péage en flux libre ou télépéage s'installe pour un meilleur confort des usagers

Afin de répondre à la demande croissante et d'améliorer l'expérience utilisateur, l'aéroport international de Noi Bai, le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays, a mis en place un système de paiement électronique sans espèces (ETC).

Ce nouveau dispositif, déployé sur l'ensemble des parkings et des services d'escale sur toutes les voies des terminaux nationaux et internationaux (T1 et T2, respectivement), permet aux voyageurs de régler leurs frais de manière rapide et sécurisée. Cette modernisation s'inscrit dans une démarche globale d'optimisation des services proposés par l'aéroport.

Le changement, qui a eu lieu vendredi (20 décembre), devrait rendre les arrivées et les départs des véhicules à l'aéroport beaucoup plus rapides et plus fluides.

Le terminal T1 dispose de neuf voies d'entrée et de dix voies de sortie, où le système ETC est en vigueur depuis le début de ce mois, tandis que le terminal T2, avec sept voies d'entrée et onze voies de sortie, a terminé ses derniers préparatifs pour assurer un fonctionnement fluide à partir du 20 décembre.

Les résultats d'une enquête sont sans équivoque : les systèmes sans espèces et ETC ont non seulement permis une collecte précise des péages, mais ont également contribué à réduire de manière significative la congestion aux postes de péage, en particulier lors des heures de pointe, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Actuellement, toutes les voies acceptent les méthodes de paiement hybrides.

Sur la base des données collectées sur l'utilisation des cartes ETC, les autorités de Noi Bai mettront en œuvre une nouvelle organisation des voies de circulation. Des voies seront exclusivement réservées aux véhicules équipés de systèmes de télépéage, tandis que d'autres voies accueilleront tous types de véhicules. Cette mesure permettra d'accélérer le passage des véhicules équipés d'ETC et de fluidifier le trafic en général

« Avec la mise en œuvre complète du péage automatique avant les vacances de Noël et du Nouvel An, l'aéroport de Noi Bai garantira un flux de trafic plus fluide, plus rapide et plus pratique », a déclaré un représentant de l'aéroport.

Afin de bénéficier d'un passage rapide et sans encombre aux péages, l'aéroport invite les conducteurs à vérifier que leur véhicule est équipé d'un badge ETC en bon état de fonctionnement et que le compte associé dispose d'un solde suffisant pour couvrir les frais. Il est également important de s'assurer que les plaques d'immatriculation sont propres et intactes afin d'être correctement identifiées par les systèmes de reconnaissance.

À l'heure actuelle, les méthodes de paiement sont prises en charge pour les voies de péage ETC, notamment les comptes de frais de circulation (VETC/VDTC), les cartes bancaires, les paiements par code QR et les portefeuilles électroniques, ainsi que les espèces.

Le projet de péage sans espèces et ETC, mené par la State-managed Airports Corporation of Vietnam (ACV), a été approuvé pour une mise en œuvre dans 21 aéroports sous la gestion de l'ACV.

Actuellement, cinq aéroports ont réussi la transition vers ce système, à savoir ceux de Noi Bai, Tan Son Nhat (Hô-Chi-Minh-Ville), Da Nang, Cat Bi (Hai Phong) et Phu Bai (Thua Thien-Hue).

l'ACV accélérera les investissements et les mises à niveau pour étendre ce système de péage à d'autres aéroports.

Le projet vise à renforcer les avantages sociaux, à améliorer la commodité et à réduire la congestion aux portes des aéroports, en s'alignant sur la feuille de route de transformation numérique d'ACV jusqu'en 2025, avec une vision à l'horizon 2030.

Ce projet ambitieux, aligné sur la feuille de route numérique de l'ACV jusqu'en 2025, avec vision à l'horizon 2030, a pour objectifs d'améliorer la qualité des services proposés aux usagers, de réduire les temps d'attente aux accès et de contribuer à la fluidité du trafic aéroportuaire.- VNA/VI