Ninh Thuân place de grandes attentes sur le projet d’énergie nucléaire

L’organisation du Parti, l’administration et la population de la province de Ninh Thuân ont un consensus et des attentes élevés concernant le projet d’énergie nucléaire qui sera relancé dans la province du Centre-Sud après que l’Assemblée nationale de la 15e législature a approuvé la politique d’investissement lors de sa récente 8e session, selon le président du Comité populaire provincial Trân Quôc Nam.

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information, le responsable a déclaré que depuis 2009, lorsque l’Assemblée nationale de la 12e législature a adopté la résolution n°41/2009/QH12 sur la politique de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân, l’organisation locale du Parti, l’administration et la population ont été très favorables à la mise en œuvre du projet et ont bien coordonné pour mener à bien les tâches jusqu’à ce que l’Assemblée nationale de la 14e législature émette la résolution n°31/2016/NQ-QH14, qui a arrêté le projet.

Depuis lors, les habitants des zones concernées par le projet ont fait face à de nombreuses difficultés et espèrent une stabilisation rapide de leurs conditions de vie et de leurs moyens de subsistance.

A l’heure actuelle, avec la décision de l’Assemblée nationale de relancer le projet, l’organisation du Parti, l’administration, les habitants des zones concernées et les électeurs de toute la province sont tous unanimes, confiants et déterminés à suivre les décisions, les politiques et la direction du Parti.

C’est un grand honneur pour l’organisation du Parti et la population de Ninh Thuân, car l’Assemblée nationale a approuvé la poursuite du projet d’énergie nucléaire. Cela arrive à un moment où il est essentiel d’assurer un approvisionnement énergétique suffisant, en particulier une énergie propre, pour répondre aux besoins urgents de développement de l’ensemble du pays d’ici 2030, 2045 et au-delà, en mettant l’accent sur la durabilité, a-t-il souligné.

Ninh Thuân est toujours désireuse de contribuer par ses efforts et ses ressources, et de s’unir à l’ensemble de la nation et du peuple vietnamien pour réaliser l’aspiration au développement du pays, en avançant vers une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale initiée par le secrétaire général du Parti Tô Lâm.

Concernant difficultés rencontrées par la localité suite à la décision de l’Assemblée nationale de suspendre la politique de mise en œuvre du projet le 26 novembre 2016, le responsable a déclaré que cette décision modifiait ses scénarios de croissance et de développement précédemment approuvés par le Premier ministre. En outre, les infrastructures socio-économiques et les installations de bien-être public des communes de Phuoc Dinh et Vinh Hai, ainsi que des zones voisines, se sont détériorées en raison d’un manque d’investissement en attendant la relocalisation.

Les populations locales des zones du projet ont fait face à de nombreuses difficultés pendant cette période d’attente prolongée. Elles espèrent sincèrement être bientôt relocalisées dans de nouvelles zones d’habitation, ce qui leur permettra de stabiliser leur vie et de reprendre leurs activités de production.

La province a organisé des dialogues directs avec les résidents et des engagements avec les responsables, les fonctionnaires, les membres du Parti, les organisations politiques et le public pour fournir une compréhension plus claire de la décision de l’organe législatif d’arrêter le projet. Grâce à ces efforts, les préoccupations pressantes de la population ont été rapidement prises en compte, favorisant un consensus élevé avec la politique de l’État.

Pour stabiliser la production pour les habitants des zones du projet, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont alloué 273 milliards de dôngs (10,7 millions de dollars) à la province en 2024. Avec les fonds du budget équilibré local, la province a investi dans 17 projets, notamment des travaux de transport et des écoles, dans les deux zones désignées pour les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2, a-t-il partagé.

La province a identifié qu’en attendant la mise en œuvre des tâches à venir, les efforts immédiats doivent se concentrer sur la garantie que les habitants des zones du projet aient accès aux conditions de vie, de travail et de production de base. Plus important encore, il est essentiel de renforcer la confiance entre les gens pour garantir leur confiance et leur volonté de soutenir et d’accompagner la mise en œuvre des tâches critiques et urgentes liées à la construction des centrales nucléaires.

Dans l’immédiat, la province mènera de manière proactive des enquêtes, recueillera des avis et comprendra les préoccupations et les aspirations des habitants des zones du projet.

En même temps, l’administration provinciale demandera l’approbation des autorités centrales pour ajuster le plan directeur de Ninh Thuân pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, qui complète une orientation pour le développement des centrales nucléaires. Elle sélectionnera également des stratégies pour le développement de divers secteurs et industries, réévaluera les scénarios de développement et ajustera les plans d’utilisation des sols et de construction pour les zones de développement de l’énergie nucléaire afin de garantir la préparation à la mise en œuvre.

Pour aider Ninh Thuân à saisir les opportunités et à créer une dynamique pour un développement socio-économique rapide dans les temps à venir, le dirigeant provincial a proposé aux autorités centrales d’envisager de soutenir des groupes politiques spécialisés pour la province. Il s’agit notamment d’investissements dans les infrastructures de transport d’électricité, de politiques de subvention des prix de l’électricité pour les résidents et de mesures pour améliorer les infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’assurance sociale, des transports, du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie.

La province cherche également de l’aide pour investir dans des infrastructures de connectivité régionales et interrégionales critiques afin d’établir des corridors stratégiques pour favoriser le développement industriel, commercial et touristique dans la province et les localités voisines, contribuant ainsi à accélérer la croissance socio-économique durable et à réduire rapidement les écarts de développement avec d’autres localités de la région et à l’échelle nationale, a déclaré Trân Quôc Nam, ajoutant qu’il s’agit d’un projet national clé avec un investissement total substantiel, un impact significatif et un rôle essentiel dans la conduite du développement socio-économique de la province dans la période à venir. – VNA/VI