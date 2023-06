Ninh Thuân développe un écosystème du raisin dans la dynamique touristique

La province de Ninh Thuân (Centre) a introduit de nouveaux cépages et des techniques agricoles avancées pour améliorer les revenus des agriculteurs.

La variété NH 01-152 ne laisse pas indifférente. Photo : VNA

La plus grande province productrice de raisins du pays compte plus de 1.000 ha de viticulture et une production annuelle de 26.000 à 28.000 tonnes, selon le Département provincial de l’agriculture et du développement rural.



Ninh Thuân cultive principalement deux cépages de table, Red Cardinal et NH 01-48, et le cépage Syrah. Elle a développé ces dernières années des modèles de viticulture de haute qualité selon les bonnes pratiques agricoles vietnamiennes et mondiales (VietGAP et GlobalGAP) et les normes biologiques, et a utilisé des techniques agricoles avancées.



Selon le département, quelque 31% de la superficie viticole voit l’utilisation de techniques avancées telles que l’irrigation automatique et les maisons polyvertes, et des normes de qualité comme VietGAP et GlobalGAP.



L’Institut local de recherche pour le développement du coton et de l’agriculture Nha Ho a créé de nombreux nouveaux cépages comme NH 01-152 et NH04-102.



Le cépage de table NH 01-152 a un poids de 500 à 800 grammes par grappe, est de couleur rouge vin, a une chair légèrement sucrée et croquante et un rendement annuel moyen de 12 à 16 tonnes par hectare. L’institut fournit cette variété aux agriculteurs et aux coopératives pour remplacer certaines variétées dégénérées.



Les commerçants achètent la varitété NH 01-152 dans les vergers au prix de 100.000 à 120.000 dôngs (4,2 à 5,1 dollars) le kilogramme, soit trois ou quatre fois le prix de la variété Red Cardinal et deux à trois fois celui de la variété NH 01-48.



Phan Công Kiên, directeur adjoint de l’institut, a déclaré que l’institut avait également créé la variété sans pépins NH04-102, également appelée raisin noir, et l’avait fournie aux agriculteurs pour qu’ils la cultivent à titre expérimental. Cette variété pourrait être utilisée pour faire des raisins secs.



De nombreux agriculteurs cultivent de nouvelles variétés dans des maisons polyvertes de haute technologie, et elles sont très populaires auprès des consommateurs.

La province prévoit d’étendre sa superficie viticole à 1.115 ha et sa production annuelle à 27.652 tonnes cette année, et à 1.770 ha d’ici 2025, dont 1.070 ha cultivés selon les normes VietGAP, GlobalGAP ou biologiques.



Elle crée des conditions favorables pour que les agriculteurs s’associent à des coopératives et à des entreprises afin de développer des chaînes de valeur pour le raisin et les produits à base de raisin.



Dang Kim Cuong, directeur du Département de l’agriculture et du développement rural, a déclaré que la province avait enseigné aux agriculteurs des techniques de conservation des raisins et de création d’installations pour les sécher et les stocker. Elle a aidé des établissements à fabriquer des produits à base de fruits tels que des confitures, des raisins secs, des vins et des sirops.



Ninh Thuân développe davantage de produits liés au raisin et propose des services touristiques dans les vergers. Les visiteurs des vergers peuvent récolter des raisins, les manger et acheter des fruits frais et des produits à base de raisin.



Pham Thi Dung, qui possède un verger de 4.000 m² dans le village de raisin Thai An dans la commune de Vinh Hai du district de Ninh Hai, a déclaré qu’elle cultivait quatre cépages de table pour servir les touristes, et vend également des produits tels que des raisins secs, des sirops, des vins et des jus.



Pour avoir de beaux raisins de taille égale, ma famille a adopté les normes VietGAP, réduisant l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques pour que les plants de raisin poussent bien et offrent des rendements élevés, a-t-elle fait savoir.

Nguyên Khac Phong, chef de la Coopérative d’agriculture générale Thai An dans la commune de Vinh Hai, a déclaré que les membres cultivent 20 ha de raisin NH 01-152, qui a été reconnu comme un produit quatre étoiles dans le cadre du programme national OCOP (À chaque commune son produit).

La coopérative compte également cinq produits OCOP trois étoiles à base de raisin, dont des vins et des raisins secs.

Nguyên Van Hoa, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a indiqué que le modèle d’écotourisme consistant à visiter les vergers de raisins se développe rapidement dans les districts de Ninh Hai, Ninh Phuoc et Ninh Son, contribuant à diversifier les produits touristiques.