Ninh Binh souhaite renforcer la coopération avec de nombreuses localités du Japon

Mme Mori Masako, conseillère spéciale du Premier ministre du Japon, s’est rendue le 5 mars dans la province de Ninh Binh (Nord).

Recevant Mme Mori Masako, Nguyen Thi Thu Ha, secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, a déclaré que la province était toujours intéressée par ses liens avec le Japon et avait une politique d'expansion des relations afin de renforcer la coopération, l'échange d'expériences dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la société et accordait la priorité à l’attraction des investissements japonais.

Il est prévu qu'au deuxième trimestre de 2023, Ninh Binh se coordonne avec la JETRO pour organiser une conférence de promotion des investissements exclusivement pour les investisseurs du Japon.

La province de

Ninh Binh

met en œuvre le projet Kyoei Steel - projet d'IDE avec un capital d'investissement à 100% japonais de 33,6 millions de dollars. Bien que le nombre de projets d'investissement japonais soit encore modeste, ils ont apporté des contributions positives au développement socio-économique de la province, notamment dans la création d'emplois et l'augmentation de la productivité du travail, les technologies et les expériences de gestion.

Le Comité provincial du Parti et le Comité populaire provincial ont demandé au Consulat général du Vietnam à Fukuoka, au Japon, de promouvoir la coopération et d'établir des relations d’amitié entre Ninh Binh et cette préfecture.

Ninh Binh souhaite renforcer les échanges entre des femmes des deux pays, organiser des séminaires sur les soins de santé familiale, la santé reproductive, la réponse aux catastrophes naturelles, le changement climatique, et l'intégration des questions de genres et de développement des femmes dans les projets d'aide publique au développement du Japon au Vietnam, à Ninh Binh en particulier...

Mme Mori Masako a déclaré que sa visite au complexe paysager de Tràng An, - patrimoine naturel et culturel mondial de l’UNESCO, lui avait laissé de nombreuses impressions profondes sur un endroit magnifique et des gens sympathiques.

Elle a informé qu'il y avait environ 470.000 Vietnamiens qui étudiaient ou travaillaient au Japon, qu'il s'agissait de la deuxième communauté étrangère dans ce pays, et qu'elle avait grandement contribué à son développement socio-économique.

Mme Mori Masako a déclaré qu'elle ferait de son mieux pour promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, entre la province de Ninh Binh et les préfectures japonaises, en particulier.

En ce qui concerne la proposition de choisir Ninh Binh pour organiser le Festival des fleurs de cerisier dans un proche avenir, elle a affirmé ses efforts

pour faire de cette proposition une réalité. - VNA/VI