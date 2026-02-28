Ninh Binh doit mobiliser toutes ses ressources pour les préparatifs électoraux

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Le 27 février, une délégation de supervision et d’inspection du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, conduite par Nguyen Khac Dinh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l’AN et membre dudit Conseil, a tenu une séance de travail avec la Commission électorale de la province de Ninh Binh.



La rencontre portait sur l’état d’avancement des préparatifs des élections des députés à la 16ᵉ législature de l’AN et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Selon le rapport présenté par Nguyen Anh Chuc, vice-président du Comité populaire provincial et vice-président de la Commission électorale locale, Ninh Binh a réuni toutes les conditions nécessaires pour organiser un scrutin démocratique, équitable, légal, sûr et économe. La province a mis en place une commission électorale provinciale de 37 membres, ainsi que 129 commissions communales regroupant au total 2 128 membres. Elle compte 2 536 zones de vote, dont 18 zones spécifiques, et 2 536 groupes électoraux. Huit circonscriptions électorales ont été établies pour l’Assemblée nationale, 22 pour le Conseil populaire provincial et 833 pour les Conseils populaires communaux.



Avec une population de plus de 4,3 millions d’habitants, la province recense officiellement 3 150 931 électeurs inscrits. La délimitation et la publication des circonscriptions électorales ont été réalisées dans le strict respect des procédures et des délais prévus par la Loi électorale. L’affichage des listes électorales a été achevé dans l’ensemble des 129 communes et quartiers. Les conférences de consultation, ainsi que la collecte des avis des électeurs sur leurs lieux de résidence et de travail, ont été menées conformément aux dispositions légales. Ninh Binh a également sollicité une formation approfondie sur les logiciels de gestion électorale et un soutien budgétaire complémentaire de la part des autorités centrales.



Lors de cette séance, les délégués ont débattu de la transformation numérique, de la gestion des flux touristiques durant le vote, de la communication publique et des obstacles logistiques. Nguyen Khac Dinh a salué la préparation rapide, globale et synchronisée de la province, conforme aux directives centrales. Il a souligné que deux tiers des tâches nécessaires ont déjà été accomplies, certaines en avance sur le calendrier, grâce à une coordination efficace entre les instances concernées.



Rappelant que la phase actuelle revêt un caractère décisif, le vice-président de l’AN a exhorté Ninh Binh à concentrer toutes ses forces face aux exigences de temps et à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. Il a appelé à mobiliser des cadres expérimentés, à renforcer la formation et à optimiser l’utilisation des technologies de l’information, en assurant la synchronisation des logiciels, des équipements et des ressources humaines. La province est également invitée à garantir la sécurité politique, l’ordre social et à intensifier les actions de sensibilisation.



Nguyen Khac Dinh s'est déclaré convaincu que Ninh Binh organiserait avec succès ces élections, permettant de choisir des représentants exemplaires. La délégation a enfin inspecté plusieurs bureaux de vote dans les quartiers de Nam Hoa Lu et de Hoa Lu. -VNA/VI