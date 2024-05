Ninh Binh accélère la promotion commerciale avec la région Paris Ile-de-France

Des dirigeants de Ninh Binh travaillent avec ceux de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. Photo : VNA

La délégation du Conseil populaire de la province de Ninh Binh (Nord) dirigée par son président Mai Van Tuât, également secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Ninh Binh, a effectué une visite de travail en France du 15 au 17 mai.

Lors de la rencontre avec les représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France (CCI Paris Île-de-France), Mai Van Tuât a brièvement présenté le potentiel, les avantages et les orientations d'attraction des investissements de sa province.

Avec un emplacement stratégique, des politiques ouvertes, de nombreuses incitations compétitives et une identité unique, Ninh Binh est considérée comme une destination sûre et attrayante pour les investisseurs étrangers, a déclaré Mai Van Tuât.

La province s'engage à créer les conditions les plus favorables pour les entreprises et les investisseurs étrangers, français en particulier, qui souhaitent s'informer sur les opportunités d'investissement à Ninh Binh, a-t-il dit.

Il a espéré que dans les temps à venir, la province aurait l'opportunité de renforcer sa coopération au développement avec les entreprises françaises dans les domaines tels que l'industrie de transformation, l'industrie manufacturière, l'agriculture de haute technologie, l'écotourisme et la logistique...

Il a souhaité voir la CCI Paris Ile-de-France soutenir la formation des ressources humaines, la protection de l'environnement, la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales et le développement du tourisme..., aidant ainsi Ninh Binh à connaître de nouveaux pas de développement dans sa coopération économiques et d'investissement avec des investisseurs français.

De son côté, Pierre Mongrué, directeur général adjoint en charge de l'international à la CCI Paris Ile-de-France, a déclaré que les deux parties avaient de nombreux intérêts et domaines qui peuvent rapporter des bénéfices mutuels.

Ninh Binh possède des atouts en matière de produits agricoles et alimentaires, d'un riche patrimoine culturel, d'un grand potentiel touristique et d'une forte demande hôtelière. Ce sont aussi des atouts de la France. Il existe donc de nombreux domaines potentiels dans lesquels les deux parties peuvent développer une coopération dans un avenir proche, a souligné Pierre Mongrué.

Il a estimé que la France serait la porte d'entrée permettant à Ninh Binh d'accéder au marché de l'Union européenne (UE) avec plus de 400 millions d'habitants et que l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) serait la base juridique favorable à l'entrée des entreprises vietnamiennes, de la province de Ninh Binh en particulier, dans ce marché. -VNA/VI