Nikkei Asia : le Vietnam séduit les entreprises étrangères dans le domaine de la fabrication de puces

Le Vietnam promeut activement le secteur de la fabrication de puces en s'engageant à réduire les impôts et à mener d'autres incitations pour les entreprises manufacturières de semi-conducteurs afin de contribuer au développement de ce domaine dans le pays, selon Nikkei Asia.

L'article du site cite le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, qui a déclaré dans une interview que le plan national pour les puces comprendra des subventions à l'industrie par le biais d'un fonds scientifique et d'une recherche conjointe de l'État avec des entreprises privées comme FPT.

Des sociétés telles que Nvidia (États-Unis) et Samsung (République de Corée) cherchent à accroître leur production de puces au Vietnam. On s'attend à ce que le Vietnam reçoive des millions de dollars dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act, et abrite également la plus grande usine mondiale d'assemblage et de test d'Intel Corporation.

Jose Fernandez, secrétaire d'État adjoint américain chargé de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, a déclaré à Nikkei Asia que le Vietnam a attiré des dizaines d'entreprises dans le secteur des semi-conducteurs et que de nombreuses autres entreprises américaines investiront au Vietnam si le Vietnam dispose de suffisamment d'énergie renouvelable, pour atteindre les objectifs verts de ces entreprises.

Le Vietnam doit conclure des accords de transfert de technologie avec les pays occupant des positions de leader dans le domaine des puces. Le Vietnam envisage d’assouplir sa politique visant à attirer les experts étrangers, qui ont récemment eu des difficultés à obtenir des permis de travail. À cette fin, les universités proposent des cours de formation sur les semi-conducteurs en partenariat avec des employeurs comme Samsung.

Le Vietnam vise à former 50 000 ingénieurs pour l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030 sur la base d’une base solide d’enseignement scientifique et technologique.

Dans une interview lors d'une récente visite au Vietnam, Jose Fernandez a déclaré que le Vietnam était l'un des principaux candidats aux subventions en vertu de la loi américaine CHIPS, ce qui constituerait un "insigne" de confiance. Le montant en dollars sera basé sur une évaluation attendue ce mois-ci. -VNA/VI