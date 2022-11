NIC coopère avec Google pour soutenir les startup au Vietnam

Le Centre national d’innovation (NIC), le ministère du Plan et de l'Investissement et Google ont organisé du 14 au 18 novembre le programme Google for Startups avec une formation approfondie destinée à 25 entreprises de start-up innovantes du Nord.

Auparavant, une formation similaire s'est déroulée du 3 au 7 octobre à Ho Chi Minh-Ville à l'intention de 25 entreprises du Sud.

Lancé par Google depuis l’an 2011, le programme Google for Startups a été déployé dans de nombreux pays développés à travers le monde avant d’être introduit au Vietnam. Le programme déployé au Vietnam a pour but d'accompagner les entreprises de startups potentielles dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la finance, des contenus numériques et de la vente au détail... pour résoudre les challenges dans leur processus de développement.

Cette année, 50 entreprises de startup les plus typiques du Nord et du Sud du Vietnam ont été sélectionnées auprès de près de 200 inscriptions au programme. Ensuite, elles sont soutenues à inclure dans le groupe des 500 entreprises pionnières de l'innovation.

Selon Thye Yeow Bok, directeur de l’écosystème de startup de l'innovation en Asie-Pacifique de Google a partagé que les startup seraient directement encadrées par des spécialistes sur les méthodes de gouvernance de Google, le développement de produits innovants, la mise en œuvre de contenu sur toutes les plateformes et des compétences en leadership, à la recherche d'investissements.

En outre, le programme donne également aux startup la possibilité de connecter avec des investisseurs, de participer à des réseaux des spécialistes et des entreprises du secteur, ainsi qu'avec la communauté mondiale Google for Startups.

Au terme des programmes de formation de Google for Startups dans le Nord et le Sud, les meilleures startups participeront au Forum du Fonds d'investissement pour l'innovation au Vietnam (Vietnam Venture Summit) organisé par le NIC le 19 décembre prochain.-VNA/VI