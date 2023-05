Nhon Lý, une presqu’île paradisiaque de Quy Nhon

Nhon Lý est une commune située sur une presqu’île, à une trentaine de kilomètres de la ville de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre). Couvrant une superficie de 12,13 km², elle est bordée par la mer d’un côté et par les montagnes de l’autre. Sa beauté naturelle réside dans l’harmonie entre la mer bleue, les collines sablonneuses et les montagnes rocheuses.

Le village de pêcheurs de Nhon Lý vu du ciel.

Avec ses paysages rares et son écosystème marin diversifié, Nhon Lý est considérée comme un paradis maritime et insulaire de la région Centre. Elle abrite un paisible village de pêcheurs ainsi que certains paysages parmi les plus célèbres de la province de Binh Dinh, tels qu’Eo Gió et Kỳ Co.

Le sentier pédestre à flanc de montagne à Eo Gió.

Eo Gió est formé de deux montagnes escarpées en forme d’arc, qui entourent un détroit où le vent s’engouffre. Son caractère sauvage, sa plage immaculée, sa mer bleue et ses rochers couverts de mousse lui donnent une beauté peu commune.





La plage de Kỳ Co est vraiment impressionnante avec les différentes couleurs de ses eaux.

Kỳ Co est l’une des plus belles plages de Quy Nhon. Surnommée affectueusement les “Maldives du Vietnam”, elle a une forme de croissant et est bordée de trois côtés par des montagnes magnifiques. Sa caractéristique la plus particulière est son eau bicolore, avec des nuances distinctes de vert et de bleu, qui offrent un spectacle saisissant.

Une statue de Bodhisattva, située dans l’enceinte du monastère Ngoc Hoà, à côté d’Eo Gió.

Le meilleur moment pour visiter Nhon Lý, et Quy Nhon en général, va de janvier à août, lorsque le temps est relativement chaud. L’avion est le moyen le plus rapide pour s’y rendre depuis Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA/VI