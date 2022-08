Nguyên Xuân Phuc travaille avec le ministère des Affaires étrangères

À l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la diplomatie du Vietnam, le 28 août, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a rencontré mardi 23 août des responsables du ministère des Affaires étrangères (AE).

La politique extérieure doit se conformer à la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et aux directives données par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la Conférence nationale sur la diplomatie, a déclaré Nguyên Xuân Phuc. Les trois missions stratégiques du secteur diplomatique consistent à maintenir la stabilité et la paix, à soutenir le développement socioéconomique et à renforcer le prestige du Vietnam dans la scène internationale, a-t-il précisé.