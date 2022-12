Nguyên Xuân Phuc rencontre des représentants des organisations d’amitié Vietnam-R. de Corée

Dans le cadre de sa visite d'État en République de Corée, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a rencontré le 4 décembre, à Séoul un certain nombre d'organisations d'amitié, de coopération économique, culturelle et d'échanges République de Corée-Vietnam ayant d’importantes contributions à la promotion des relations entre les deux pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de la lignée des Ly vietnamiens en République de Corée, Ly Huan. Photo: VNA

En recevant les représentants de la lignée des Ly vietnamiens vivant dans ce pays, Nguyên Xuân Phuc leur a demandé de continuer d’organiser les visites au Vietnam à l’intention des membres de la lignée à l’occasion des fêtes, de présenter les conditions d’investissement au Vietnam et d’encourager les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam, de présenter la culture vietnamienne aux Sud-Coréens, contribuant à consolider les liens entre les deux nations.

Lors de la réception des représentants de l'Association d'amitié République de Corée-Vietnam (KOVIFA), le chef de l’État leur a demandé d’encourager les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam et d’aider les 200.000 Vietnamiens vivant en République de Corée, notamment les Vietnamiennes mariées avec des Sud-Coréens.

Il a convaincu que l'Association continuerait à promouvoir son rôle clé dans la diplomatie populaire.

Lors de la rencontre avec les représentants de l'Association d’échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), le président Nguyên Xuân Phuc leur a demandé de promouvoir davantage les plans et projets de coopération, notamment dans les hautes technologies, les energies renouvelables, les industries respectueuses de l’environnement et le transfert technologique...

Enfin, lors de la séance de travail avec le Groupe de personnalités éminentes (EPG) de la République de Corée, le président Nguyên Xuân Phuc a apprécié ce groupe composé d'anciens ambassadeurs, grands experts des deux pays en matière de diplomatie, d'économie, de culture, de société, ce qui contribue à promouvoir l'efficacité des relations de coopération entre les deux pays.