Nguyen Xuan Phuc inspecte le travail de règlement des conséquences des crues à Da Nang

Le président Nguyen Xuan Phuc, le vice-Premier ministre Le Van Thanh et des dirigeants de ministères et secteurs concernés se sont rendus le 19 octobre dans certaines localités du Centre, notamment la ville de Dà Nang (Centre), pour inspecter le travail de règlement des conséquences des crues.

Selon les prévisions préliminaires, la pluie et les crues ont causé une perte de plus de 1.486 milliards de dongs pour Da Nang.

Le président Nguyen Xuan Phuc a transmis des sympathies du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, du permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong aux responsables et aux populations des provinces de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh qui sont gravement touchés par les inondations et glissements de terrains survenus après l’arrivée du typhon Sonca.

Il a partagé avec les populations locales les pertes qu’elles doivent subir, tout en reconnaissant les efforts des dirigeants comme les forces compétentes pour soutenir les locaux dans les situations difficiles. Il a demandé de stabiliser rapidement la vie de la population, de réparer les infrastructures pour rétablir la production.

Le chef de l’Etat a aussi demandé à la Croix-Rouge et à l’autorité de Da Nang de reloger les habitants ayant perdu leur hébergement. Il faut également rouvrir les écoles et relancer les activités de production dans les meilleurs délais.

Pour la réponse aux catastrophes naturelles imprévisibles, il faut mettre en œuvre des mesures d'intervention en temps opportun ; renforcer les prévisions. La ville doit aussi planifier correctement le système d'approvisionnement et d’évacuation en eau pour prévenir les urgences et minimiser les dommages éventuels.

A cette occasion, la ville de Da Nang a proposé au ressort central de prêter attention et d'investir dans certains projets pour la prévention des catastrophes naturelles tels que le projet de réhabilitation de la route Hoang Sa - la péninsule de Son Tra, le projet anti-inondation dans l’aéroport, le projet d'investissement et de réhabilitation de la route côtière de Hoang Sa - Truong Sa - Vo Nguyen Giap….

Concernant ces questions, le président Nguyen Xuan Phuc a proposé au gouvernement de les examiner et de les régler.