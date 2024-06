Nguyên Van Phi, l’homme qui insuffle une âme à ses marionnettes

L’artisan Nguyên Van Phi a consacré plus d’une décennie à la création et à la préservation de l’art des marionnettes sur l’eau à Dào Thuc, un village rattaché au district de Dông Anh, en banlieue de Hanoi, qui doit sa réputation à ses marionnettes sur l’eau. Par son amour et sa créativité, il insuffle une âme à chaque marionnette en bois, offrant au public des spectacles non seulement uniques, mais également imprégnés de valeurs culturelles et historiques profondes.

Nguyên Van Phi est le seul dans le village de Dào Thuc à poursuivre le travail de fabrication de marionnettes sur l’eau. Il exerce ce métier depuis environ 10 ans, mais son amour et sa passion pour cet art ont commencé dès son plus jeune âge. La fabrication de marionnettes sur l’eau n’est pas seulement un métier pour lui, mais aussi une partie intégrante de sa vie et de son âme.

Chaque habitant du village de Dào Thuc porte en lui une fierté et a sa propre façon d’exprimer son amour pour les marionnettes. Certains choisissent de devenir des marionnettistes, tandis que Nguyên Van Phi, passionné par la création, a choisi de se lancer dans la fabrication des marionnettes. C’est son amour pour cet art et son désir de préserver et de promouvoir l’héritage de ses ancêtres qui l’ont poussé à poursuivre ce travail.

Nguyên Van Phi partage que pour créer une bonne marionnette sur l’eau, la condition préalable est que l’artisan doit avoir une véritable passion. Deux éléments sont particulièrement importants : donner une âme au personnage et concevoir la marionnette de manière qu’elle soit flexible. Le processus de fabrication comprend trois étapes principales : le choix du bois, la sculpture brute et la peinture. La peinture comprend trois couches : une sous-couche, une couche de couleur et une couche de vernis.

Le temps nécessaire pour terminer une marionnette dépend de la complexité du personnage. Les personnages simples peuvent être terminés en quelques jours, tandis que les personnages complexes peuvent prendre des semaines ou des mois. Chaque étape du processus de fabrication demande minutie et soin. L’artisan choisit le bois de figuier comme matériau principal pour créer les marionnettes, en raison, d’une part, de la croyance selon laquelle les figues étaient un symbole de prospérité et de vitalité, et d’autre part, de la particularité du bois figuier qui n’absorbe pas l’eau.

Le bambou est également une partie indispensable de l’art des marionnettes sur l’eau. Les Vietnamiens sont attachés au bambou de la naissance à la mort, pendant le travail et même au combat. Grâce à sa bonne élasticité et flottabilité, le bambou permet aux marionnettes d’être plus flexibles dans l’eau. La combinaison du bois de figuier et du bambou crée des marionnettes vivantes, reflétant l’esprit et la culture vietnamienne.

Nguyên Van Phi confie que le métier de fabricant de marionnettes sur l’eau n’est pas physiquement lourd, mais exige beaucoup de persévérance et de passion. L’artisan doit posséder diverses compétences telles que le dessin, la soudure et la créativité. La plus grande difficulté est de transmettre l’âme du personnage à travers chaque marionnette. Il a passé de nombreuses nuits blanches, se demandant comment rendre ses marionnettes vivantes pour qu’elles soient les plus proches du public.

L’artisan espère toujours voir les générations futures prendre sa relève. De nombreux jeunes, tant dans le pays qu’à l’étranger, sont venus apprendre et expérimenter son travail. Cependant, réussir dans ce domaine est rare, car il est très difficile de donner une véritable âme aux personnages. Il souhaite que les jeunes préservent et valorisent cet héritage culturel, avec passion, persévérance et créativité.

Chaque histoire racontée par les marionnettes sur l’eau a sa propre signification éducative, offrant non seulement du divertissement, mais aussi des messages profonds sur la vie et la morale. Nguyên Van Phi affirme que "la préservation et la promotion de l’art des marionnettes sur l’eau sont notre responsabilité, afin de transmettre aux générations futures les valeurs culturelles précieuses".

Pour lui, l’art des marionnettes sur l’eau n’est pas seulement un divertissement, mais aussi une partie importante de la culture et de l’histoire du Vietnam. Les histoires comme "L’histoire des paysans" ou "Le buffle traversant le tuyau" reflètent non seulement la vie quotidienne, mais aussi des leçons de vie. C’est pourquoi il met tout son cœur dans chaque marionnette, non seulement pour être fier de son produit, mais aussi par la responsabilité de préserver la culture vietnamienne. – NDEL/VNA/VI