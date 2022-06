Dépassant 40 autres candidates dans tout le pays, Nguyen Thi Ngoc Chau, 28 ans, venue de la province méridionale de Tay Ninh, a été couronnée Miss Univers Vietnam 2022 lors de la finale de ce concours de beauté qui s'est tenue à Ho Chi Minh-Ville dans la soirée du 25 juin.

Nguyên Thi Ngoc Châu couronnée Miss Univers Vietnam 2022. Photo : thethaovanhoa.vn



Avec des mensurations 81-63-92,5 cm et mesurant 1,74 m, la beauté de Tay Ninh est une mannequin professionnelle qui a été lauréate du concours Next Top Model 2016 du Vietnam.

Nguyên Thi Ngoc Châu a également remporté le titre de Miss Supranational Vietnam 2018 et a fait sa marque sur la scène internationale après avoir été couronnée Miss Supranational Asia 2019.

En plus de remporter le grand titre de Miss Univers Vietnam 2022, cette fille a également reçu le prix « Meilleur corps » et le titre d'ambassadrice de l'écologie et de l'environnement.

La nouvelle Miss Univers Vietnam 2022 représentera le Vietnam à la Miss Univers prévue pour 2023.

Lors de la finale du concours, Le Thao Nhi de Ho Chi Minh-Ville et Huynh Pham Thuy Tien de la province de Dong Thap sont respectivement la 2eet la 3e dauphine.

Les deux autres du top cinq sont Nguyen Thi Huong Ly de la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre) et Le Hoang Phuong de la province de Khanh Hoa.

La Miss Univers Vietnam 2022 est la cinquième édition du concours de beauté national biennal au Vietnam pour sélectionner la représentante du pays pour Miss Univers, l'un des quatre grands concours de beauté internationaux.