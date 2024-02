Nguyen Phu Trong et Xi Jinping échangent des lettres de félicitations à l’occasion du Têt du Dragon

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping ont échangé le 2 février des lettres de félicitations, à l’occasion de l’approche du Nouvel An lunaire 2024.

Dans leurs lettres de félicitations, les deux secrétaires généraux du Parti ont exprimé leur joie devant la tendance de développement actif et les avancées importantes dans les relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les aspects, notamment après la visite historique du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en Chine en octobre 2022, immédiatement après le 20e Congrès du Parti communiste chinois.

Les hauts dirigeants des deux Partis ont particulièrement apprécié la signification importante et de divers résultats de la visite d'État au Vietnam en décembre 2023 du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, en particulier la publication par les deux parties de la Déclaration commune sur la poursuite d'approfondir et de rehausser le niveau du partenariat de coopération stratégique intégral, l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, la signature de 36 documents de coopération, ce démontrant la détermination des deux parties et créant une base d’orientation stratégique importante pour le développement à long terme des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle période.

Pour 2024, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a souhaité que les secteurs, les échelons et les localités des deux pays bien saisissent, mettent en œuvre les accords et la conception commune de haut niveau conclus, promeuvent les relations Vietnam-Chine vers un développement profond, substantiel et efficace, pour les intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a souhaité que les deux parties fassent valoir le nouveau sommet dans les relations bilatérales, promeuvent les échanges sur tous les canaux, les échelons et les domaines, ajoutent de la motivation à l’œuvre de modernisation des deux pays, apportent une plus grande contribution à la cause de la paix et du progrès de l’humanité.

Les deux secrétaires généraux du Parti ont souhaité que le Parti, l'État et le peuple des deux pays accueillent la Nouvelle année du Dragon dans la paix, avec la santé et le bonheur et que les deux pays se développent de plus en plus prospèrement. - VNA/VI