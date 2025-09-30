Nguyên Huy Hoàng lessive le 1 500 m en nage libre aux Championnats d’Asie de natation 2025

Le nageur vietnamien Nguyên Huy Hoàng a remporté le 1 500 m nage libre masculin lors des 11es Championnats d’Asie de natation avec un temps de 15 min 15 s 01. Photo : dantri.com.vn

Le nageur vietnamien Nguyên Huy Hoàng a réalisé une performance exceptionnelle lors des 11es Championnats d’Asie de natation en cours en Inde, remportant la médaille d’or du 1 500 m nage libre masculin.



Lors de la dernière course organisée mardi 29 septembre, Nguyên Huy Hoàng a dû affronter une concurrence acharnée de nageurs représentant le Japon, Hong Kong (Chine), l’Ouzbékistan, la Thaïlande, le Kazakhstan, la Malaisie et l’Inde.



L’athlète vietnamien a pris l’avantage dans les derniers tours pour terminer premier avec un temps de 15 min 15 s 01, loin devant Ilya Sibirtsev (Ouzbékistan), médaillé d’argent en 15 min 23 s 35, et Kushagra Rawat (Inde), médaillé de bronze en 15 min 30 s 88.



Nguyên Huy Hoàng monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium lors d’une compétition de niveau asiatique, après avoir remporté une médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2018 en Indonésie.



Son temps de 15:15.01 est également sa meilleure performance de l’année écoulée. Aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, il a réalisé un chrono de 15:18.63, et aux Championnats du monde de 2025, il a terminé en 15:19.39. Ce temps reste toutefois inférieur à son record personnel et national de l’épreuve (14:41.00), établi lors des précédents Jeux d’Asie du Sud-Est.



Selon la division de natation de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyên Huy Hoàng a les coudées franches en l’absence des nageurs de haut niveau venus de pays comme la Chine, le Japon et la République de Corée lors du tournoi de cette année. Plus important encore, il a fait preuve d’une grande détermination et d’une forme stable, confirmant sa position parmi les meilleurs nageurs d’Asie du Sud-Est.



Les 11es Championnats d’Asie de natation se tiennent à Ahmedabad, en Inde, du 28 septembre au 11 octobre 2025, au nouveau complexe sportif Veer Savarkar. Il s'agit de la première fois que ce prestigieux événement continental est organisé en Inde et comprendra des épreuves de natation, de plongeon, de natation artistique et de water-polo.



Lors de la première journée, l’équipe de natation vietnamienne a remporté trois médaille : une médaille d'argent dans le 200 mètres nage libre féminin gagnée par Vo Thi My Tien, une médaille d'argent dans le 1 500 m nage libre féminin par Nguyên Kha Nhi, et une médaille de bronze dans le 200 m brasse masculin, par Pham Thanh Bao. – VNA/VI