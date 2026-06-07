Nghe An accueille le lancement national du mouvement pour un Vietnam vert, propre et beau

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin), de la Journée mondiale de l’océan (8 juin), du Mois d’action pour l’environnement ainsi que de la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2026, une cérémonie de grande envergure s’est tenue le matin du 6 juin dans la province de Nghe An (Centre).

Lancement du mouvement "Toute la population unie pour la protection de l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau". Photo: VNA

L’événement a donné le coup d’envoi au niveau national du mouvement "Toute la population unie pour la protection de l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau", organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le Comité populaire de la province de Nghe An.

Lors de l’évènement, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, a souligné que la pollution environnementale n'est plus une simple mise en garde lointaine, mais un défi bien réel qui affecte la vie quotidienne des citoyens.

Elle a rappelé que le Parti et l’État ont toujours considéré la protection de l’environnement comme une question vitale pour le développement national. Le maintien d’un équilibre harmonieux entre croissance économique, progrès culturel et social et préservation de la nature constitue un objectif majeur.

La responsable a affirmé que protéger l'environnement n'est plus un choix mais une responsabilité collective pour chaque institution, entreprise, famille et citoyen, servant de condition essentielle pour le développement rapide et durable du pays.

Dans cet esprit, le Front de la Patrie du Vietnam appelle l’ensemble de la population, au Vietnam comme à l’étranger, à participer activement à ce mouvement à travers des actions quotidiennes et concrètes.

De son côté, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a rappelé que le changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et l’érosion de la biodiversité figurent parmi les grands défis mondiaux qui bouleversent les écosystèmes.

En tant que pays en développement, le Vietnam s'efforce, aux côtés de la communauté internationale, de surmonter ces difficultés pour bâtir une planète saine, tout en saisissant les opportunités de croissance verte pour devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le vice-Premier ministre a appelé les ministères et les collectivités locales à perfectionner les politiques environnementales, à promouvoir l’économie circulaire et l’économie maritime, ainsi qu’à poursuivre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l’application des sciences et des technologies dans la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, tout en encourageant l’adoption d’un mode de vie plus vert.-VNA/VI