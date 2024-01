Le journal malaisien News Straits Times a publié lundi, 22 janvier, un article intitulé « Voyager sans visa, une aubaine » affirmant que l’exemption du visa aurait permis au Vietnam d’attirer un nombre de touristes plus important que prévu. News Straits Times souligne l’attractivité de la politique des visas du Vietnam. Photo: VNA

L'article indique que de plus en plus de pays décident de renoncer aux exigences de visa pour doper le secteur touristique et économiser du temps et de l'argent pour les voyageurs.

Le pho traditionnel, les marchés flottants du delta du Mékong, la ville montagneuse de Sa Pa et la capitale impériale de Hue ont aidé le Vietnam à attirer quelque 12,6 millions de visiteurs étrangers l'année dernière, loin de son objectif de 8 millions. La plupart des touristes venaient de la République de Corée, de Chine, de Taiwan (Chine) et du Japon.

L'article souligne que le Vietnam a simplifié les procédures d'entrée et prolongé la durée de séjour jusqu'à 90 jours contre 30 auparavant. Par ailleurs, le Vietnam a supprimé les visas d'entrée pour 13 pays, dont l'Allemagne, la République de Corée, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, et augmenté la durée de séjour de 15 à 45 jours. Ainsi, au quatrième trimestre 2023, le nombre de touristes en provenance d'Espagne a augmenté de 90 %, d'Italie de 68 %, du Royaume-Uni de 48,6 % et de France de 52 %.



L'article indique que l'exemption de visa est une politique visant à stimuler la croissance économique dans les pays concernés. En outre, cela incite les visiteurs à planifier leur prochain voyage. -VNA/VI