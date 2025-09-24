Neuf Vietnamiens classés parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde

Le professeur associé Hoàng Anh Tuân, de l’Université de technologie de Dông Nai, se classe 438e au niveau mondial. Photo: tienphong.vn

Le Vietnam compte neuf scientifiques classés parmi les 10.000 meilleurs scientifiques mondiaux et environ 70 scientifiques figurant parmi les 100.000 chercheurs les plus cités au monde en 2025, selon une liste récemment publiée par la maison d’édition Elsevier.Ce classement, établi par un groupe de chercheurs dirigé par John P.A. Ioannidis de l’Université de Stanford, utilise les citations de Scopus, une base de données scientifique internationale, pour identifier les 100.000 scientifiques les plus cités dans sa base de données jusqu’à fin 2024.La liste des neuf scientifiques vietnamiens figurant dans le top 10.000 mondial reste quasiment inchangée par rapport à 2024, même si nombre d’entre eux ont enregistré des progrès significatifs.Le professeur associé Hoàng Anh Tuân, de l’Université de technologie de Dông Nai, est en tête du contingent vietnamien et se classe 438e au niveau mondial, soit une progression notable par rapport à la 706e place de l’année dernière.Il était suivi par le Prof. Dr. Vo Xuân Vinh de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (2 327e), les Dr. Trân Nguyên Hai et Dr. Hoàng Duc Nhât, tous deux de l’Université Duy Tân (2.905e et 3.635e), le Dr. Pham Thai Binh de l’Université des transports et des communications (3.773e), le Dr. Nguyên Phuc Canh de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (4 727e), le Prof. Dr. Trân Xuân Bach de l’Université de médecine de Hanoi (5.085e), le Prof. Dr. Nguyên Dinh Duc de l’Université nationale du Vietnam, Hanoi (5.750e) et le Prof. Dr. Nguyên Xuân Hung de l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (9.612e).Cette année, le Prof. Nguyên Xuân Hung est entré dans le top 10 000, remplaçant l’Assoc. Le professeur Lê Hoàng Son (Université nationale du Vietnam, Hanoi), qui est descendu à la 10.694e place, est le chercheur vietnamien le mieux classé parmi les 100.000 meilleurs.Elsevier indique que la base de données publique des scientifiques les plus cités fournit des informations standardisées sur les citations, l’indice h, l’indice h ajusté pour les co-auteurs, les citations d’articles de différents niveaux d’auteur et un indicateur composite (score c).Les scientifiques sont classés en 22 domaines scientifiques et 174 sous-domaines selon la classification standard Science-Metrix. La sélection se fait parmi les 100 000 meilleurs scientifiques selon leur score c (avec et sans autocitations) ou un rang centile de 2 % ou plus dans le sous-domaine. Cette version est basée sur l’instantané du 1er août 2025 de Scopus, mis à jour à la fin de l’année de citation 2024.La présence de neuf scientifiques vietnamiens parmi les 10.000 premiers souligne l’impact croissant de la recherche du pays à l’échelle mondiale, avec un nombre croissant d’études largement citées à l’échelle internationale. – VNA/VI