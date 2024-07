Nécessiter davantage de soutien de l’AN, du gouvernement et des localités aux entreprises

Au port de Cai Mep - Thi Vai, ville de Phu My, province de Ba Ria - Vung Tau. Photo : VNA

Pour accompagner et se tenir aux côtés des entreprises, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités ont mis en œuvre une série de politiques visant à régler leurs difficultés, créant ainsi un environnement d’affaires et d'investissement juste et transparent qui aide les entreprises à se développer.

Bien que l'économie vietnamienne ait connu une croissance positive au cours du premier semestre, les résultats d'une enquête sur la production et les activités commerciales auprès de 30 000 entreprises montrent que près de 54 % d’entre elles sont toujours confrontées à des difficultés dues à la faiblesse de la demande intérieure.

C’est le moment où les entreprises ont désespérément besoin de soutien pour surmonter les difficultés, rétablir la production et promouvoir la croissance.

Au premier semestre, 119 600 nouvelles entreprises ont vu le jour et repris leurs activités tandis que 110 300 autres se sont retirées du marché.

Selon l'Office général des statistiques, 43,6% des entreprises enquêtées déclarent que le niveau de concurrence pour la consommation de produits sur le marché intérieur est de plus en plus féroce. Cela montre que les entreprises sont confrontées à de grandes difficultés pour consommer leurs produits, même au pays.

Selon Mme Phi Thi Huong Nga, directrice du Département des statistiques industrielles et de la construction (Office général des statistiques), cela s'explique par la faible demande du marché intérieur et le niveau élevé de concurrence dans la consommation intérieure. Ce sont les deux facteurs qui affectent le plus la production et les activités commerciales des entreprises. En particulier pour la construction, 46,9% des entreprises se déclarent qu’ils rencontrent des difficultés dues à l'absence de nouveaux contrats.

En outre, 21,2% des entreprises disent qu’elles rencontrent des difficultés à accéder aux capitaux et 14,7% des entreprises estiment que les procédures administratives, les conditions commerciales et les processus d'appel d'offres sont encore compliqués, affectant leur production et leurs activités commerciales.

A propose des difficultés “traditionnelles" auxquelles sont confrontées les entreprises, le secrétaire général adjoint et chef du département juridique de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), Dau Anh Tuan, a estimé que la qualité des infrastructures s’améliorait mais ne répondait pas encore aux besoins de développement économique. L’accès aux ressources de base de production et d’affaires (capital, ressources humaines, foncier) n’est pas vraiment favorable.

Face à cette situation, le gouvernement a publié la résolution No 82/NQ-CP, selon laquelle, le gouvernement exige les recherches sur des politiques à une échelle suffisamment large, appropriée et réalisable pour soutenir les entreprises et promouvoir une nouvelle croissance, de nouvelles industries et de nouveaux domaines tels que les puces, semi-conducteurs, transformation numérique, transformation verte. Plus récemment, lors de sa 7e session, la 15e Assemblée nationale a également décidé de continuer à réduire la TVA de 2 % pour certains groupes de produits et services jusqu'au 31 décembre 2024. Cela contribue à stimuler la demande de consommation au cours des six mois restants de 2024.

Selon le vice-président de la VCCI, Nguyen Quang Vinh, pour promouvoir la reprise économique et la croissance, il est nécessaire de se concentrer sur les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir et d'exploiter ces nouveaux moteurs de croissance.

Dans le même temps, les ministères, les branches et les localités continuent de mettre en œuvre des politiques de réduction d'impôts, de promouvoir les investissements publics, de proposer des solutions pour réduire les coûts pour les entreprises et d'accroître leur accès aux programmes de soutien du gouvernement. Ils doivent prendre aussi des mesures pour éliminer les obstacles à l'accès aux prêts préférentiels pour les entreprises afin que les politiques de soutien à la reprise des entreprises soient véritablement efficaces. - VNA/VI