Nécessité de renouveler vigoureusement la pensée et les méthodes de protection de la sécurité politique intérieure

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm. Photo: VNA

Saluant les résultats obtenus par ledit Département, le leader du Parti a affirmé que la solidarité interne du Parti constitue un facteur le plus important dans la mise en œuvre des grandes orientations du pays, avec un rôle central joué par la force de police populaire dans la préservation de la paix et de la stabilité politique.

Il a souligné que la mise en œuvre au Vietnam du modèle d'administration locale à deux niveaux et de diverses politiques stratégiques crée à la fois des opportunités et des défis de développement, alors que des forces hostiles cherchent à saper le Parti et l'État.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm rend visite, le 28 juillet à Hanoï, aux cadres et agents du Département de la sécurité politique intérieure du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA



Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de rester vigilant face aux tentatives de renversement de la direction du Parti et du régime socialiste au Vietnam, affirmant que la solidarité et l'unité au sein du Parti, ainsi que sa force intrinsèque, sont des facteurs décisifs pour le succès de la révolution.

Insistant sur les missions essentielles, il a souligné la nécessité de protéger non seulement le rôle dirigeant du Parti, le régime socialiste, les fondements idéologiques, les lignes directrices et les orientations du Parti, ainsi que la souveraineté nationale et les acquis révolutionnaires, mais aussi d'assurer la mise en œuvre efficace de la Constitution, des lois et des politiques du Parti, le fonctionnement efficace du modèle d'administration locale à deux niveaux afin de créer une dynamique de développement national.

Il a demandé à la police de surveiller la mise en œuvre des nouvelles initiatives stratégiques du Parti, d'identifier rapidement les obstacles et les signes de division au sein du fonctionnement de l'administration locale à deux niveaux, et de détecter tout signe d'intérêts de groupe, de corruption et de manipulation institutionnelle dans le processus législatif.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité de renforcer les liens étroits entre le Parti et le peuple, soulignant qu'une orientation politique opportune et précise est essentielle pour contrer les opinions déformées et les allégations hostiles, créant le base pour le consensus idéologique et la détermination au sein du Parti, du peuple et des forces armées.

Considérant la santé et l'éducation comme des secteurs directement liés à la protection sociale et reflétant la nature humaine du système socialiste, le chef du Parti a appelé à la mise en œuvre active de mesures de sécurité politique interne afin d'assurer le déploiement efficace des politiques du Parti dans ces domaines, consolidant ainsi la position solide du Parti envers le peuple dans le nouveau contexte.

En conclusion, il a exprimé son espoir qu'avec sa noble tradition et sa créativité, sa responsabilité et sa détermination, la force de sécurité politique intérieure excellera dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le Parti, l'État et le peuple. -VNA/VI