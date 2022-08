Nécessité de gérer strictement les crypto-monnaies

La Banque d'État rédige des modifications de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et sur la base des recommandations des organisations de lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde, tous les pays doivent prêter attention aux actifs et produits dits technologiques du secteur financier pour assurer une gestion stricte, lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ainsi qu'à d'autres fins.

C'est ce qu’a affirmé le vice-gouverneur de la Banque d’Etat, Dao Minh Tu, lors de la conférence de presse périodique de juillet du gouvernement, organisée le 3 août à Hanoï.

Le vice-gouverneur de la Banque d’Etat a affirmé que la crypto-monnaie Bitcoin ou d'autres types de monnaie cryptographique ne sont pas de moyens de paiement légaux au Vietnam à l’heure actuelle. Il a indiqué que ces derniers temps, la Banque d'État avait donné des instructions opportunes aux banques pour éviter les risques et l'abus de crypto-monnaies dans les activités de transaction. Les établissements de crédit ou les prestataires de services intermédiaires de paiement ne sont pas autorisés à effectuer des transactions et des tâches liées aux crypto-monnaies pour leurs clients en raison des risques éventuels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ou de fraude fiscale…