Nécessité de finaliser les documents juridiques sur la participation au maintien de la paix de l'ONU

La première réunion du Comité de pilotage pour l'élaboration d'une proposition de formulation d'une loi sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a eu lieu le 9 juin à Hanoï.

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, lors de la réunion. Photo: qdnd.vn

L’événement a été présidé par le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, et chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

A cette occasion, le général de corps d'armée Hoang Xuên Chien a félicité le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam et les organes concernés dans la mise en œuvre des tâches de préparation de cette réunion.



Il a demandé qu'après la réunion, les organes compétents révisent et finalisent de toute urgence le projet de rapport de bilan de l'application des documents juridiques sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.



Il leur a demandé de mettre en oeuvre l'élaboration du dossier demandant la formulation d'une loi sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, d’en assurer la qualité et de respecter la feuille de route fixée.