Nécessité de consacrer des ressources nationales et internationales à la paix et au développement

Dans le cadre de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a eu lieu le 6 février une séance plénière sur les priorités du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, pour 2023.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole. Photo: VNA

Lors de la séance, le Secrétaire général António Guterres s'est dit préoccupé par la situation volatile du monde, avec des défis multidimensionnels liés aux impacts prolongés de la pandémie de COVID-19, à la concurrence entre les grandes puissances, aux conflits dans de nombreuses régions, à la pauvreté, etc.

Il a souligné que dans les temps à venir, la communauté internationale devrait renforcer la coordination des actions et les efforts pour trouver des solutions créatives, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, afin de promouvoir le développement durable, de prévenir et de résoudre les conflits au profit des générations futures.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, également vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé la communauté internationale à s'unir pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable, l'Agenda 2030 et d'autres engagements et priorités mondiaux, en respectant la Charte des Nations Unies et le droit international.

Il a insisté sur la nécessité de consacrer des ressources nationales et internationales à la paix, au développement et aux personnes, de résoudre les conflits par les moyens pacifiques, de promouvoir la coopération multilatérale, de renforcer le soutien financier et de réformer le système financier international, de garantir les ressources nécessaires au développement durable. Il a également affirmé qu’il était important de se concentrer sur le changement climatique et la justice climatique.

A cette occasion, Dang Hoang Giang a réaffirmé le soutien du Vietnam au rôle et aux efforts du Secrétaire général et son engagement à continuer à collaborer étroitement avec les autres pays membres de l'ONU.