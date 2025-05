Nécessité d’appliquer des mécanismes spécifiques pour les projets urgents liés à l’APEC 2027

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a présidé le 4 mai une réunion avec les ministères et les organismes concernés ainsi que les autorités de la province de Kiên Giang sur la mise en œuvre des projets destinés à servir la Semaine des dirigeants économiques du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027, prévue dans la ville de Phu Quôc.



Lors de la réunion, les autorités de la province de Kiên Giang ont présenté une liste de 29 projets jugés nécessaires pour l’APEC 2027, avec un investissement total estimé à environ 220.088 milliards de dôngs.



Les représentants des ministères et organismes présents ont donné leur avis sur cette liste, les mécanismes et politiques associés, ainsi que sur le volume d’investissement proposé.



Selon le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, il s’agit d’une tâche diplomatique particulièrement importante du Parti et de l’État, contribuant à affirmer le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, à valoriser les acquis de 40 ans de Renouveau, et à créer un nouvel élan de développement pour la province de Kiên Giang. Il a précisé que cet événement majeur permettrait de promouvoir l’image de Phu Quôc et de stimuler son développement rapide et durable.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung préside une réunion avec les ministères et les organismes concernés ainsi que les autorités de la province de Kiên Giang sur la mise en œuvre des projets destinés à servir la Semaine des dirigeants économiques du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027, prévue dans la ville de Phu Quôc. Photo: VNA

Le temps restant étant limité, le Bureau politique et la permanence du gouvernement ont déjà assigné les tâches, a indiqué le vice-Premier ministre, soulignant que tous les projets d’infrastructures nécessaires devaient être achevés plusieurs mois à l’avance afin de permettre des essais et ajustements.



C’est pourquoi, il a insisté sur la nécessité d’appliquer des mécanismes spécifiques et exceptionnels pour accélérer la mise en œuvre des travaux et projets.



Il a également proposé l’élaboration de deux documents visant à instaurer des mesures concrètes pour le déploiement rapide des projets liés aux activités diplomatiques et aux missions politiques nationales dans le cadre de l’accueil de l’APEC 2027.-VNA/VI