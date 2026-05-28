Nauru considère le Vietnam comme un partenaire prometteur dans divers secteurs

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, rencontre à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, a rencontré le 27 mai à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon, ainsi que des représentants de missions diplomatiques d’États insulaires du Pacifique Sud, à l’occasion du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Nauru, le 21 juin.



Lors de cette rencontre, Camilla Solomon a souligné que, malgré la relative jeunesse des relations diplomatiques entre les deux pays, le Vietnam et Nauru avaient réussi à bâtir des liens d’amitié solides et un partenariat de confiance.



Selon la diplomate nauruane, malgré les évolutions complexes de la situation géopolitique régionale et mondiale, les relations bilatérales n’ont cessé de se renforcer dans un esprit de respect mutuel, de soutien réciproque et de coopération mutuellement bénéfique au sein des Nations unies et d’autres forums multilatéraux.



La haute-commissaire a indiqué que Nauru, riche en ressources maritimes, considérait le Vietnam comme un modèle de développement et un partenaire prometteur dans l’approvisionnement en produits essentiels, la coopération dans la pêche au thon et le développement des infrastructures.



Face aux effets croissants du changement climatique, notamment à la montée du niveau de la mer, Nauru souhaite également renforcer sa coordination avec le Vietnam dans les forums multilatéraux afin de promouvoir les engagements internationaux en matière de climat et de protection de l’environnement.



Fortement dépendant des importations alimentaires, cet État insulaire souhaite développer davantage ses échanges commerciaux avec le Vietnam afin de renforcer sa sécurité alimentaire.



Nauru salue en outre une participation accrue des entreprises vietnamiennes dans les domaines de la pêche durable, de l’aquaculture, du développement des infrastructures et des échanges entre les peuples.



Pour sa part, l’ambassadeur Pham Hung Tam a salué les relations d’amitié entre le Vietnam et Nauru, notamment leur coopération dans les forums multilatéraux.



Le diplomate vietnamien a souligné que, malgré l’éloignement géographique et les différences de superficie et de population, les deux pays partageaient des positions communes sur plusieurs questions internationales, notamment la protection de l’environnement marin, le respect du droit international et la lutte contre le changement climatique.



Il a estimé que les deux pays disposaient d’un important potentiel de coopération et a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience dans les domaines du développement agricole, du commerce, de l’aquaculture et de la pêche.



Pham Hung Tam a également appelé Nauru et les autres États insulaires du Pacifique à soutenir la candidature du Vietnam au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035, lors du vote prévu aux Nations unies en juin prochain.



Les deux parties ont enfin estimé que le 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques ouvrirait une nouvelle étape dans les relations bilatérales, favorisant des partenariats plus concrets au bénéfice des populations des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région. -VNA/VI