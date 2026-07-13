Naufrage d'un bateau touristique à Phu Quoc : ouverture d'une procédure pénale

Les enquêteurs travaillent avec des membres d'équipage impliqués dans le naufrage. Photo : VNA

Le 12 juillet, l'Agence d'enquête de la Police de la province d'An Giang a décidé d'ouvrir une procédure pénale et a ordonné le placement en garde à vue du capitaine Nguyen Hong Hai (né en 1969, résidant temporairement dans le quartier 6 d'An Thoi, zone spéciale de Phu Quoc), dans le cadre de l'enquête sur des faits constitutifs de violations des dispositions légales en lien avec le naufrage d'un bateau touristique ayant entraîné la mort de 15 touristes à Phu Quoc.



Le 11 juillet, vers 13 heures, un bateau touristique a fait naufrage dans les eaux d'An Thoi, dans la zone spéciale de Phu Quoc, provoquant la mort de 15 touristes de nationalité indienne.



Immédiatement après le drame, la Direction de la Police de la province d'An Giang a chargé l'Agence d'enquête de la Police provinciale de prendre en charge les investigations, en coordination avec la Police de la zone spéciale de Phu Quoc et les autres services compétents. Les autorités ont procédé aux constatations sur les lieux, au recueil des éléments de preuve, à la collecte des documents pertinents ainsi qu'à l'audition des personnes concernées afin d'établir les circonstances et les causes de l'accident.



Au vu des premiers résultats de l'enquête, l'Agence d'enquête de la Police provinciale a décidé, dans la matinée du 12 juillet, de placer Nguyen Hong Hai en garde à vue, le soupçonnant d'avoir enfreint les dispositions légales relatives à l'exploitation du bateau touristique.



L'Agence d'enquête de la Police provinciale poursuit actuellement ses investigations, élargit le champ de l'enquête et affirme qu'elle traitera avec la plus grande rigueur tout comportement constitutif d'une infraction, conformément aux dispositions de la loi. - VNA/VI