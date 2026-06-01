National Geographic : Buon Ma Thuot classé parmi les meilleures destinations gastronomiques du monde

Le 31 mai, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak a annoncé que Buon Ma Thuot, capitale du café du Vietnam nichée au cœur des majestueux Hauts Plateaux du Centre, figure désormais parmi les meilleures destinations gastronomiques du monde dans la liste « Best of the World 2026 » établie par National Geographic.

La province de Dak Lak, qui produit environ 30 % de la production totale de café du Vietnam, est réputée pour ses grains de Robusta parmi les meilleurs au monde. Photo : nhandan.vn

Considéré comme l’un des classements touristiques les plus influents de la planète, ce palmarès touche plus de 150 millions de lecteurs à travers le monde.



Cette distinction place Buôn Ma Thuột aux côtés de destinations gastronomiques emblématiques à l’échelle internationale, tout en mettant sous les projecteurs le patrimoine caféier vietnamien et la culture culinaire singulière des Hauts Plateaux du Centre.



La province de Dak Lak produit environ 30 % de la récolte nationale de café et est réputée pour cultiver certains des meilleurs cafés Robusta du monde. La culture du café y dépasse largement le cadre d’une activité économique : elle constitue une tradition vivante profondément ancrée dans le quotidien des habitants, des communautés ethniques autochtones Ê Đê et M’nông, ainsi que dans les vastes paysages verdoyants des hauts plateaux. Les visiteurs de Buon Ma Thuot peuvent ainsi découvrir une expérience du café unique au monde.

Des touristes découvrent la torréfaction traditionnelle du café par le peuple Ede. Photo : nhandan.vn





Particularité notable, l’indication géographique « Café de Buon Ma Thuot » bénéficie d’une protection juridique dans plus de 30 pays, témoignant de la qualité exceptionnelle et du caractère inimitable du café cultivé sur ces terres volcaniques des hauts plateaux.



« Cette reconnaissance de National Geographic est une source de fierté non seulement pour Buon Ma Thuot et de Dak Lak, mais aussi pour l’ensemble du Vietnam. Nous invitons chaleureusement les voyageurs et les passionnés de café du monde entier à venir découvrir sur place ce qui fait l’originalité incomparable de notre culture caféière. Buon Ma Thuot n’est pas seulement une destination, c’est une émotion, une histoire et une tasse de café que l’on n’oublie jamais », a déclare Nguyen Son Hung, chef du Bureau de gestion du tourisme du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dak Lak. - VNA/VI