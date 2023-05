Nam Dinh encouragée à exploiter au mieux son potentiel et ses avantages

Dans la soirée du 19 mai, la province de Nam Dinh (Nord) a organisé une cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de la dernière visite du Président Ho Chi Minh sur son sol (21 mai 1963) et récompenser les personnes exemplaires. L’événement a été honoré de la présence du chef de l’Etat, Vo Van Thuong.

Dans son discours, le président Vo Van Thuong a appelé Nam Dinh à être bien consciente de son potentiel et de ses avantages pour pouvoir les exploiter au mieux au service de son développement socio-économique.

Il a suggéré à la province de promouvoir l'application des sciences et technologies, d’investir davantage dans le développement agricole et rural, d’accorder de l'importance à la gestion des ressources et à la protection de l'environnement. Il est en outre nécessaire de continuer à améliorer la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences de développement...

Le président a suggéré que Nam Dinh continue à renforcer l'édification et la rectification du Parti et du système politique et renforce la gestion de l'État dans tous les domaines. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir le grand bloc d'union nationale pour la prospérité et le bonheur du peuple.