Musée d’ethnographie du Vietnam : Maîtriser l’IA pour façonner l’avenir numérique

Le Musée d'ethnologie du Vietnam, rattaché à l'Académie vietnamienne des sciences sociales, organise du 1er au 7 juin une série d'expériences numériques, en présentiel et en ligne, à l'occasion de la Semaine internationale des Musées 2026 (MuseumWeek) 2026.

Grâce à une scénographie originale et à des technologies modernes, chaque espace d’exposition propose une expérience immersive permettant aux visiteurs de découvrir la richesse historique et culturelle des ethnies vietnamiennes. Photo : Vietnam+

​Cet événement est l'occasion de faire le point sur les efforts de numérisation du musée et de souligner la nécessité pour les institutions de façonner activement l'avenir numérique, plutôt que de simplement s'y adapter.

​Ces dernières années, le musée a intensifié l'utilisation des technologies numériques pour transformer les espaces d'exposition traditionnels en expériences interactives et immersives. Ce processus a débuté en 2021 avec l'ouverture d'une salle d'exploration pour enfants équipée d'écrans interactifs.

​Depuis 2022, le musée a diversifié son offre grâce à des visites thématiques, des jeux éducatifs et des chasses au trésor par QR code. Une avancée notable a eu lieu lors de la Fête de la Mi-Automne de l'année dernière avec le lancement réussi du modèle « Docteur de Papier IA ».

​En intégrant des composants mécaniques à une structure robotique et en l'équipant de la base de données spécialisée du musée, le modèle peut se déplacer et dialoguer directement avec les visiteurs, permettant ainsi aux étudiants de mieux appréhender la signification des artefacts de manière naturelle et captivante.

​Selon le professeur agrégé Le Hai Dang, directeur du Musée d'ethnologie du Vietnam, l'intégration de la technologie et de l'intelligence artificielle vise à transformer les collections exposées sous vitrine en parcours de découverte multisensoriels.

​L'IA permet de personnaliser l'expérience des visiteurs et encourage une exploration plus approfondie de l'histoire du patrimoine culturel, a-t-il déclaré. Loin de remplacer les humains, le musée utilise l'IA comme un outil pour revitaliser les espaces d'exposition et renforcer l'engagement du public. Cette approche a donné des résultats encourageants, attirant un grand nombre de jeunes visiteurs et leur permettant d'accéder rapidement à des informations fiables.

​Cette expérience a également mis en lumière de nouveaux défis pour le secteur muséal : définir le rôle de l'IA dans la préservation du patrimoine, identifier les publics cibles et garantir que la technologie reste sous contrôle humain.

​Le professeur associé et docteur Le Hai Dang a souligné que que les institutions culturelles ne peuvent plus se contenter de la théorie, mais doivent activement embrasser le changement, sortir de leur zone de confort et expérimenter sans cesse de nouvelles technologies. Il a fait remarquer que cela est essentiel pour garantir que la technologie serve d'outil efficace de préservation et de promotion durable des valeurs du patrimoine culturel vietnamien à l’avenir. -VNA/VI

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