Moody's: le Vietnam, point lumineux au milieu de la volatilité régionale et des risques d'inflation

Moody's Analytics a donné une évaluation positive des perspectives économiques du Vietnam en tant que bénéficiaire de la délocalisation des flux d'investissement de la Chine, cité par Business Times.

Le Vietnam est également la seule économie de la région Asie-Pacifique (APAC) pour laquelle Moody's Analytics a considérablement révisé ses prévisions de croissance du PIB. Les économistes de Moody's prévoient désormais que la croissance du Vietnam en 2022 atteindra 8,5% - la plus élevée parmi les économies de la région.

La réouverture très lente de l'économie vietnamienne au début de cette année s'est traduite par une amélioration rapide de la production industrielle et du commerce d'exportation, soutenue par des entrées continues d'investissements directs étrangers, ont noté les économistes dans un rapport lundi 15 août.

Alors que les économistes soulignent que les exportations de trois économies liées aux exportations (République de Corée, Taïwan (Chine) et Vietnam) ont diminué en juillet, Moody's estime que la demande devrait se stabiliser à nouveau car le marché du travail américain est toujours "assez fort".