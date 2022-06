Montpellier souhaite renforcer de la coopération avec le Vietnam

Dans l'ambition de renforcer davantage la coopération avec les localités françaises, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a effectué, les 13 et 14 juin, une visite de travail à la ville de Montpellier, province de l'Hérault, région Occitanie dans le sud de la France.

M. Hugues Moutouh, Préfet de la province de l'Hérault reçoit le 13 juin l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang (droite). Photo: VNA





Recevant le chef de la diplomatie vietnamienne, M. Hugues Moutouh, Préfet de la province de l'Hérault, a affirmé que Montpellier, ainsi que de nombreuses localités de la région Occitanie entretenaient des liens étroits avec le Vietnam et ses localités. Il a hautement apprécié les succès des projets de coopération dans divers domaines, mettant l'accent sur celui entre l'Université Paul Valery Montpellier (UPVM) et l'Université de langues et d'études internationales (ULIS) à Hanoi, dont le remarquable Diplôme universitaire sur la culture et la langue vietnamiennes, intitulé "Tremplin pour le Vietnam". Il a affirmé sa volonté de continuer à promouvoir les projets tout en profitant des points forts de la région tels que la formation, la culture, la santé publique et la transformation des produits agricoles.

Pour sa part, Mme Clare Hart, vice-présidente de la Métropole Montpellier, a également exprimé son souhait de voir la participation des partenaires vietnamiens au projet de faire de Montpellier un centre médical d'envergure mondiale, ainsi qu'à la coopération dans le cadre de la Francophonie.



Lors des rencontres avec les dirigeants locaux, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué les efforts des partenaires locaux pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a saisi cette occasion pour inviter les partenaires de la région à participer aux 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui aura lieu à Hanoï fin décembre, ainsi qu'aux activités en 2023 pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

Dans le cadre de sa tournée, l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang et sa suite se sont rendus visite à l'Université UPVM, ont rencontré des étudiants français et vietnamiens participant au programme "Tremplin pour le Vietnam", assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Accompagnés des étudiants de l'Université UPVM, ils ont effectué ensuite une visite à Salin-de-Giraud, où l'association M.O.I (Mémorial des Ouvriers Indochinois) entretient la mémoire des travailleurs et tirailleurs indochinois des deux guerres mondiales.

Par ailleurs, ils ont assisté à une table ronde publique, en format hybride, sur "Les relations économiques entre la France et le Vietnam, et les investissements français au Vietnam", organisée conjointement par le D.U. Tremplin pour le Vietnam, en partenariat avec l’Ambassade de France au Vietnam et la Jeune Chambre Économique (JCE) de Montpellier.

À cette occasion, la délégation de l'Ambassade du Vietnam en France a également visité la Faculté de Médecine de Montpellier, la plus ancienne de l'Europe avec 800 ans. Cet établissement maintient aussi une coopération de longue date avec les établissements de formation en médecine du Vietnam.