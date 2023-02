Montage d'une pièce sur le Président Ho Chi Minh d'un célèbre dramaturge algérien

Des représentants de l'ambassade d'Algérie au Vietnam et des agences de gestion culturelle vietnamiennes ont assisté à la cérémonie pour annoncer le montage de la pièce "L'homme aux sandales de caoutchouc". Photo : qdnd.vn

Le 15 février, à Hanoï, le Théâtre dramatique du Vietnam a organisé une cérémonie pour annoncer le montage de la pièce "L'homme aux sandales de caoutchouc" désignant le Président Ho Chi Minh du célèbre écrivain et dramaturge algérien Kateb Yacine (1929-1989).



C'est l'une des activités extérieures entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'ambassade d'Algérie au Vietnam. Lors d’une visite de l'ambassadeur algérien Mohamed Berrah (mandat 2019-2021) au Théâtre dramatique du Vietnam, le diplomate a offert la pièce poétique "L'homme aux sandales de caoutchouc" de l'auteur Kateb Yacine au Théâtre. Il a ensuite souhaité que ce Théâtre monte la pièce pour la représenter à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Algérie (1962-2022). Cependant, à cause des évolutions complexes de la pandémie de Covid-19, le montage de cette pièce a été reporté en cette année.

L'auteur Kateb Yacine est un célèbre écrivain, poète, romancier et dramaturge algérien, il a passé de nombreuses années en France. En 1967, lorsqu'il est venu au Vietnam, les choses qu'il a entendues et vues sur le Président Ho Chi Minh et la guerre de résistance féroce contre les agresseurs américains au Vietnam l'ont incité à étudier davantage sur l'histoire et le peuple du Vietnam. L'amour et le respect pour le peuple vietnamien et le leader Ho Chi Minh ont inspiré la créativité de l'écrivain pour composer la pièce poétique « L'homme aux sandales de caoutchouc ». Cette pièce a été présentée sur scène à plusieurs pays dans les années 1970.



Selon l'artiste émérite Nguyen Xuan Bac, directeur du Théâtre dramatique du Vietnam, "L'homme aux sandales de caoutchouc" de Kateb Yacine non seulement est une œuvre poétique faisant l'éloge du Président Ho Chi Minh, mais encore ressemble à une épopée qui décrit de manière vivante le Vietnam et ses habitants à travers les périodes historiques.