Mondial U-17 2026: Les Vietnamiens tirent Mali, Belgique et Nouvelle-Zélande

Le joueur belge Frederic Caudron remporte la Coupe du monde de billard carambole à trois bandes 2026. Photo: VNA

Le Vietnam devra relever un défi difficile mais équilibré lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™, après avoir été tiré au sort aux côtés du Mali, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande en phase de groupes.

Avant le tirage au sort, le 21 mai à la Maison du football, à Zurich, de nombreuses prédictions laissaient présager que le Vietnam se retrouverait dans un groupe particulièrement difficile, aux côtés de grandes nations du football comme le Brésil ou la France. Le résultat final semble toutefois plus abordable, même s’il représente encore de sérieux défis pour le sélectionneur Cristiano Ronaldo et sa jeune équipe.

Parmi les adversaires du Vietnam en phase de groupes, le Mali est largement considéré comme l’équipe la plus forte. Le Mali s’est qualifié sept fois pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA et a toujours franchi la phase de groupes. Il a terminé deuxième en 2015, quatrième en 2017 et troisième en 2023, tout en décrochant la deuxième place de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2025.

Connues pour leur force physique, leur vitesse et leurs qualités techniques individuelles, les équipes de jeunes du Mali pratiquent souvent un jeu offensif explosif. Malgré une organisation tactique parfois inégale, elles s’appuient fréquemment sur les exploits individuels pour réaliser de beaux parcours en tournoi.

La Belgique devrait également représenter un défi de taille pour le Vietnam. L’équipe européenne a participé à trois reprises à la Coupe du Monde U17 et a décroché la troisième place en 2015.

Bien que la qualification européenne demeure extrêmement disputée, le système de formation belge continue de produire des joueurs techniquement et physiquement performants, parfaitement adaptés au style de jeu direct et intense du football européen.

Parallèlement, la Nouvelle-Zélande est considérée comme l’adversaire le plus susceptible d’offrir au Vietnam une chance de marquer des points.

Les représentants de l’Océanie ont participé au tournoi à 11 reprises, profitant largement de leur domination régionale après l’intégration de l’Australie à la Confédération asiatique de football (AFC). Cependant, leur faible expérience des compétitions de haut niveau a souvent pesé sur la Nouvelle-Zélande sur la scène internationale, l’équipe ayant été éliminée dès la phase de groupes lors des quatre dernières éditions.

Les affiches du premier tour dévoilées

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™ a donné lieu à de nombreux futurs affrontements passionnants. Photo : FIFA

La première édition du tournoi, qui réunissait 48 équipes, s’est déroulée l’année dernière et a remporté un franc succès, devant des tribunes remplies de spectateurs venus assister à des matchs passionnants entre les meilleures équipes internationales juniors de la planète.

On s’attend à encore davantage d’enthousiasme lorsque cet événement aux allures de festival reviendra au Qatar en novembre prochain. Parmi les rencontres à ne pas manquer lors du premier tour, on retrouve le choc alléchant entre l’Espagne et le Maroc, celui qui mettra aux prises le géant d’Asie, le Japon, et la Colombie, championne d’Amérique du Sud en titre et bien évidemment le duel qui opposera la France à l’Uruguay.

À l’heure où était opéré le tirage, 46 des 48 participants étaient connus. Les deux dernières places seront attribuées samedi lors des barrages de la CAF. Les vainqueurs des rencontres Éthiopie - Mozambique et Ouganda - Ghana décrocheront ainsi leur place pour la grande compétition mondiale et complèteront le tableau final.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour la phase à élimination directe. Ce nouveau format offre davantage de chances de qualification aux équipes moins bien classées, dont le Vietnam.

Malgré un groupe difficile, l’encadrement technique vietnamien a déjà entamé sa préparation pour le tournoi. Le sélectionneur Cristiano Roland a déclaré que l’équipe collaborera étroitement avec la Fédération vietnamienne de football afin d’élaborer le meilleur plan de préparation possible avant la compétition.

Plus tôt cette année, le Vietnam a impressionné lors de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2026 en battant le Yémen et les Émirats arabes unis en phase de groupes, avant de s’incliner de justesse face à la République de Corée. L’équipe a finalement été éliminée en quarts de finale après sa défaite contre l’Australie.

La qualification du Vietnam pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se déroulera du 19 novembre au 13 décembre, représente une étape majeure pour le développement du football des jeunes dans le pays.

Outre l’opportunité de se frotter à certaines des meilleures nations du football mondial, le tournoi devrait également offrir une précieuse expérience internationale à la prochaine génération de joueurs vietnamiens. – VNA/VI