Moderniser les infrastructures de transport pour le développement économique et le tourisme

De nombreuses provinces montagneuses du Nord possèdent de grands potentiels pour le tourisme, la culture et les minéraux, mais la faiblesse des infrastructures ralentit la promotion du potentiel.

Cao Bang est célèbre pour la majestueuse cascade de Ban Gioc, le ruisseau Lénine tandis que Bac Kan possède le lac Ba Be - le plus grand lac d'eau douce du Vietnam (couvrant superficie de plus de 500 hectares). Chaque année, ces attractions touristiques attirent des centaines de milliers de visiteurs, mais après chaque voyage, les touristes montrent toujours leur peur de repenser au voyage à travers des cols escarpés dangereux.

Face à cette situation, les dirigeants des provinces montagneuses de Cao Bang et Bac Kan ont proposé et appliqué des politiques et des plans pour construire et moderniser de nombreuses routes de liaison ainsi que des autoroutes modernes.

A Cao Bang, outre le projet clé d'investissement dans la construction de l'autoroute Dong Dang - Tra Linh, trois autres sont proposées comme la route nationale 34, section Ma Phuc - porte frontière de Tra Linh ; la route nationale 4A, section entre la ville de Tra Linh et le bourg de Xuan Hoa ; et la route nationale 24B, section entre Km23 300 et Km29 200.

Récemment, l'Administration routière du Vietnam a soumis au ministère des Transports pour approbation d’un rapport proposant un investissement dans le projet de modernisation de la route nationale 4A section entre la ville de Tra Linh et le bourg de Xuan Hoa et de la route nationale 34, section Ma Phuc - porte frontière de Tra Linh. L'investissement total pour la modernisation des deux routes s'élève à plus de 2.900 milliards de dongs.



Selon la Planification de Bac Kan pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, le perfectionnement des infrastructures est l'une des quatre percées stratégiques. Bac Kan se concentrera sur les ouvrages clés, l'amélioration de l'efficacité du capital d'investissement, la diversification des formes d'investissement telles que la joint-venture, l'association, le partenariat publique-privé, l’élaboration des mécanismes et des politiques de gestion des investissements…



Plus précisément, d'ici 2030, Bac Kan construira l'autoroute Hanoi - Thai Nguyen - Bac Kan de 4 à 6 voies ; d'ici 2050, achèvera la construction de l'autoroute Bac Kan-Cao Bangde 4 voies, conformément à la planification du réseau routier à 2050 approuvée par le Premier ministre.

La province complétera l'axe Est-Ouest et ouvrira de nouvelles routes telles que celle entre la ville de Bac Kan et le lac de Ba Be, la route reliant à la commune de Cong Bang… La source de capital provient du budget de l'État, d'obligations d'État, du PPP,...

Selon les experts, les routes contribueront à réduire les accidents de la circulation et répondront aux besoins de transport sur le corridor de transport de Cao Bang-Bac Kan vers les régions économiques du Nord et vice versa. En particulier, le projet favorise également le développement socio-économique, assurant la sécurité et la défense. -VNA/VI