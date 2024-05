Môc Châu, première destination naturelle régionale, annonce ses couleurs

Les paysages naturels magnifiques de Môc Chau en ont fait une destination touristique phare. Photo : VNP

La province de Son La (Nord) a organisé dans la soirée du 18 mai une cérémonie pour annoncer la décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme reconnaissant la zone touristique nationale de Môc Châu.

On y a vu la présence de Tong Thi Phong, ancien membre du Politburo et ancienne vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale ; Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; des responsables de plusieurs ministères et organismes centraux, de certaines provinces et villes ; des représentants des ambassades de plusieurs pays au Vietnam, ainsi que des dirigeants de la province de Son La.

Le 22 avril 2024, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a signé une décision reconnaissant la zone touristique nationale de Môc Châu dans la province de Son La, créant une motivation importante pour la province de Son La en général, et les districts de Môc Châu et Vân Hô en particulier, pour poursuivre leurs efforts pour développer le tourisme.

Cette reconnaissance permettra d’affirmer leur position sur la carte touristique mondiale et la rendant digne d’être une zone touriste nationale. Môc Châu a été nommé "Première destination naturelle régionale au monde" pour la deuxième année consécutive par l’Organisation mondiale du tourisme (WTA).

Lors de la cérémonie d’annonce, un programme artistique sur le thème « Môc Châu, Vân Hô - Beaux hauts plateaux » a eu lieu avec la participation de près de 450 artistes et acteurs de la province.

Dans le cadre de l’événement, la province de Son La a organisé une conférence de promotion du tourisme sur le thème "Orientation pour le développement vert et durable de la zone touristique nationale de Môc Châu", sans compter diverses activités telles que l’espace culturel, l’exposition des produits touristiques, la Fête de la cueillette des fruits dans la vallée des pruniers de Na Ka, etc.

La zone touristique nationale de Môc Châu s’étend sur 206.150 hectares (dont les limites administratives des districts de Môc Châu et de Vân Hô), et constitue la porte d’entrée reliant Son La et les provinces du Nord-Ouest à Hanoï et au delta du fleuve Rouge, reliant la porte frontière internationale de Long Sap avec les provinces laotiennes de Hua Phan et de Luang Prabang.

Afin que la zone touristique nationale de Môc Châu se développe de plus en plus pour devenir digne d’une zone touristique nationale, affirmant sa position dans la carte touristique du Vietnam et du monde. La province de Son La continuera à concentrer ses ressources sur les investissements dans les infrastructures, les installations techniques et les services touristiques, promouvoir la transformation numérique et développer des applications touristiques intelligentes, renforcer les activités de promotion et de publicité et promouvoir la marque touristique "Première destination naturelle régionale au monde".

À cette occasion, le président du Comité populaire provincial a décerné des certificats de mérite aux conseils permanents des Comités du Parti des districts de Môc Châu et Vân Hô pour leurs succès dans la construction et le développement de la zone touristique nationale de Môc Châu. – NDEL/VI